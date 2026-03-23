Personliga assistenter till 17 årig kille
Vill du ha ett meningsfullt arbete där du faktiskt gör skillnad - på riktigt? Vi söker nu personliga assistenter till en 17-årig kille i Gnesta som har en CP-skada. Till hösten kommer han att börja gymnasiet i Stockholm och bo på skolans elevhem i veckorna. Han behöver nu därför bygga upp ett nytt härligt assistentgäng runt sig.
Du blir anställd av ett ideellt assistanskooperativ som funnits länge, varit pionjär inom personlig assistans och där medlemmarna själva leder sina assistenter. Här är det självbestämmande, frihet och respekt som styr - inte vinstjakt.
Om Tjänsten
Som personlig assistent är du brukarens "förlängda armar och ben" i vardagen, både hemma och ute på olika aktiviteter.
Du kommer bland annat att:
• Stötta i vardagssituationer i hemmet
• Vara med i skolan, aktiviteter, ärenden och eventuella resor
• Hjälpa till med personlig omvårdnad utifrån behov
• Skapa trygghet, struktur och en lugn, positiv miljö
• Vara en lyhörd kompis-vuxen med koll på integritet och respekt
Arbetstiderna är flexibla med dag-, kvälls, både vardag och helg.
Vem Vi Söker
Vi letar mer efter rätt person än ett perfekt CV. Personkemin är superviktig.
Vi tror att du:
• Är trygg, omtänksam och har tålamod - även när dagen inte går helt enligt plan
• Är lyhörd, respektfull och bra på att kommunicera lugnt och tydligt
• Trivs med att ta ansvar och kan vara både initiativtagande och följsam
• Har god fysik då arbetet kan vara fysiskt bitvis
• Har fyllt 18 år och kan ta dig till och från Gnesta på ett smidigt sätt'
• Behärska svenska språket flytande i tal och skrift
• God datorvana
• Körkort
Tidigare erfarenhet av personlig assistans eller arbete med personer med funktionsnedsättning är meriterande, men inget krav. Du får introduktion och stöd i rollen.
Arbetstid, Lön Och Förmåner
Vi vill att du ska trivas länge, inte bara gilla första veckan.
Hos oss får du:
• Timanställning eller deltid med flexibla pass (dag, kväll, vardag och helg)
• Möjlighet till mer jobb under sommaren
• Timlön enligt kollektivavtal Fremia-Kommunal
• Schemaläggning i dialog - vi planerar tillsammans
• Introduktion, handledning och löpande stöd
• Friskvårdsbidrag och tillgång till nödvändiga hjälpmedel
Så Här Går Du Vidare
Låter det här som något för dig? Sök tjänsten via vårt ansökningsformulär och berätta kort om vem du är, varför du söker jobbet och hur du ser på rollen som personlig assistent. Vi intervjuar löpande och tjänsterna kan tillsättas innan sista ansökningsdag.
Välkommen med din ansökan.
Som personlig assistent åt barn med funktionsvariation krävs ett särskilt utdrag ur polisens belastningsregister som du kan ansöka om här: https://polisen.se/tjanster-tillstand/belastningsregistret/barn-med-funktionsnedsattning/ Ersättning
Enligt avtal
Sista dag att ansöka är 2026-05-21
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Stil Assistans AB
(org.nr 556777-9615), http://www.stil.se
För detta jobb krävs körkort.
