Personliga assistenter Storhaga
Kea Assistans / Vårdbiträdes- och personlig assistentsjobb / Ljusdal Visa alla vårdbiträdes- och personlig assistentsjobb i Ljusdal
2025-12-18
, Nordanstig
, Hudiksvall
, Bollnäs
, Söderhamn
eller i hela Sverige Visa alla jobb hos Kea Assistans i Ljusdal
, Stockholm
eller i hela Sverige
Jag är en 60-årig rullstolsburen kvinna. Jag pratar otydligt men är helt klar i huvudet. Dina arbetsuppgifter kommer att vara bland annat :
Laga mat - städa - tvätta - gå ut med mig och mina tre hundar på promenad - hjälpa till med kontorsgöromål då jag har ett eget företag - Köra bil - Följa med på läkarbesök - Ibland förekommer restaurangbesök eller biobesök.
Det förekommer mycket arbete utomhus i trädgården, som att klippa gräs, rensa ogräs, vattna blommor, kratta och nu när det är vinter får man skotta snö och grusa osv.
Söker framförallt 2 dag personal och 2 natt personal kille eller tjej spelar ingen roll men du bör helst vara mellan 18-60 år. Jag söker personer som är bra på svenska i både tal och skrift. Du måste tåla hundar. Körkort krävs. Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-01-17
E-post: kea.assistans@gmail.com Arbetsgivarens referens
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "Storhaga". Arbetsgivare KEA assistans
Storhagavägen 24 (visa karta
)
827 94 LJUSDAL Körkort
För detta jobb krävs körkort. Arbetsplats
Svensson, Christina Jobbnummer
9654060