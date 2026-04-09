Personliga assistenter, Stöd och service
Skellefteå kommun, stöd och service / Vårdbiträdes- och personlig assistentsjobb / Skellefteå Visa alla vårdbiträdes- och personlig assistentsjobb i Skellefteå
2026-04-09
, Robertsfors
, Piteå
, Norsjö
, Vindeln
eller i hela Sverige Visa alla jobb hos Skellefteå kommun, stöd och service i Skellefteå
er).
Hur ser en riktigt bra dag ut för den du stöttar?
Det är en fråga vi återkommer till - varje dag. För oss handlar personlig assistans om att skapa trygghet, självständighet och livskvalitet utifrån individens egna behov och önskemål.
Nu söker vi personliga assistenter som vill vara med och göra just det möjligt - i en vardag som både kan vara utmanande och väldigt meningsfull.
DIN ROLL
Som personlig assistent stöttar du en person i dennes hemmiljö och i de delar av vardagen som är viktiga för individen. Det kan handla om allt från praktiska moment till socialt stöd - alltid med utgångspunkt i personens egna mål och önskemål.
Du är med och skapar struktur, trygghet och förutsägbarhet, samtidigt som du behöver kunna anpassa ditt arbetssätt efter hur behoven ser ut från dag till dag.
Tillsammans med individen tar du fram en genomförandeplan som beskriver hur stödet ska utformas. Du samarbetar också nära med närstående, kollegor och andra yrkesgrupper för att skapa en helhet kring personen.
Arbetstiderna varierar och kan vara förlagda till dag, kväll, natt samt helg.
DIN KOMPETENS OCH ERFARENHET
Vi söker dig som har förståelse för hur olika funktionsnedsättningar och psykisk ohälsa kan påverka en persons vardag, och som kan anpassa ditt bemötande utifrån individens behov.
Du behöver ha tillräckligt goda kunskaper i svenska för att kunna ta till dig information, kommunicera med andra och dokumentera i arbetet. Har du utbildning inom vård och omsorg eller barn- och fritidsprogrammet, eller annan likvärdig utbildning, är det meriterande. Om du saknar sådan utbildning behöver du istället kunna visa att du har motsvarande förutsättningar, till exempel genom tidigare erfarenhet och godkända kunskaper i svenska.
För att trivas i rollen är du trygg och stabil, vilket gör att du kan skapa lugn och agera genomtänkt även i situationer som kan vara stressiga eller oförutsägbara. Du har ett genuint intresse för människor och är bra på att skapa förtroendefulla relationer, både med den person du stöttar och med personer i din omgivning.
Du är lyhörd och hänsynstagande, med förmåga att sätta dig in i andras situation och anpassa ditt bemötande utifrån individens behov och dagsform. Samtidigt har du ett samarbetsorienterat arbetssätt och bidrar till att hitta lösningar som fungerar för alla runt individen, med fokus på det gemensamma uppdraget.
Det är meriterande om du har erfarenhet av arbete där du stöttat eller hjälpt andra människor, särskilt inom vård, omsorg eller arbete med personer med funktionsnedsättning. Kunskaper i spanska är också meriterande. Arbetet kan innebära fysiska moment, så du behöver ha förutsättningar att klara det.
DIN NYA ARBETSPLATS
Inom Stöd och service arbetar vi för att personer med funktionsnedsättning ska kunna leva ett gott liv - hemma, på jobbet och på sin fritid.
Vi utgår från ett salutogent och rehabiliterande synsätt där individens resurser och möjligheter står i centrum. Tillsammans arbetar vi för att skapa en vardag som fungerar - och som ger utrymme att utvecklas.
Du blir en del av en verksamhet där samarbete, engagemang och respekt för individen är grunden i allt vi gör.
BRA ATT VETA
Vi rekryterar kompetensbaserat och fokuserar på din erfarenhet, kunskap och potential. I stället för personligt brev besvarar du några urvalsfrågor och bifogar ett uppdaterat CV.
Vill du veta mer om hur det är att bo och leva i vår kommun? Läs mer om Skellefteå som plats att bo och leva på. Här kan du också läsa om våra förmåner och se lönestatistik för olika yrkesroller i kommunen.
Tjänsten omfattas av krav på registerutdrag enligt lag. Inför ett eventuellt erbjudande
om anställning ska du uppvisa utdrag ur belastningsregistret för arbete med äldre personer
eller personer med funktionsnedsättning. Du ansvarar själv för att beställa rätt utdrag från Polismyndigheten.
Anställningsform: Tillsvidareanställning.
Varaktighet: Tillsvidare.
Sista dag att ansöka är 2026-04-23 Arbetsgivarens referens
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "703963". Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Skellefteå kommun
(org.nr 212000-2643)
Skellefteå kommun
)
931 85 SKELLEFTEÅ Arbetsplats
Skellefteå kommun, Stöd och service Kontakt
HR-partner, Rekryteringscenter
Lina Berglund 0910-73 50 00 Jobbnummer
9844827