Personliga assistenter, sommarvikarier till centrala Krokom
Personlig Assistansförmedling i Jämtland AB / Vårdbiträdes- och personlig assistentsjobb / Krokom Visa alla vårdbiträdes- och personlig assistentsjobb i Krokom
2025-12-22
Söker du ett av världens bästa jobb? Ett flexibelt jobb där du känner att du gör stor skillnad för en annan person!? Ett jobb utan stress? Ett jobb där du har många lediga sommardagar fast du jobbar upp till heltid? Då ska du söka sommarjobb hos oss som PERSONLIG ASSISTENT !
Just nu söker vi dig som är intresserad av ett uppdrag i sommar på 50-100% så ange gärna ditt önskemål direkt i din ansökan! Vill du också ha semester nån vecka? - inga problem men ange gärna när så blir det lättare och hitta rätt uppdrag. Ange även ref. 2-26 så vi vet att det är just sommarjobb i Krokom som du söker.
Som personlig assistent kommer du att hjälpa till med personlig omvårdnad, förflyttningar och sysslor/aktiviteter både hemma och ute i samhället i övrigt. Uppdragen är hos en man eller en kvinna i 40-års åldern bosatta i centrala Krokom.
Schemat för en heltid är på 7 dygn/månad (morgon till morgon med sovande jour) samt ett dagpass under perioden juni- slutet av augusti.
Det är bra om du har tidigare erfarenhet av omvårdnad, vissa diagnoser och hjälpmedel men det är inget krav eftersom man lär sig sådant rätt snabbt. Att ni trivs med varandra är viktigast. Tillträde enligt överenskommelse.
OBSERVERA att Du MÅSTE behärska det svenska språket till fullo, då det är viktigt att ni förstår varandra!
Du kommer självklart få mer information om uppdraget vid en ev. intervju!
Intresserad? Sök då redan nu genom att mejla till oss och glöm inte märka din ansökan med ref. nr 2-26 så vi förstår vilket uppdrag du söker.
För alla uppdrag hos oss gäller:
• noggrann introduktion och utbildning innan start
• friskvårdsbidrag på 4000:-/år/heltidstjänst
• regelbundna personalmöten
• regelmässiga kurser erbjuds liksom handledning hos psykolog för de arbetslag som så behöver
• hälsokontroll var 3:e år för den som vill
• gratis fika/pedagogiska måltider på jobbet
• kollektivavtal via Fremia-Kommunal som för dig som är över 40 år innebär en högre semesterersättning mot vad vissa andra kollektivavtal för personliga assistenter har
• tjänstepension via Pensionsvalet
• arbetsskadeförsäkring
• föräldrapenningtillägg
• sjukförsäkring
• tjänstegruppliv via Afa för dig och din familj - gäller även för våra vikarier!
Observera att din ansökan kan komma att läsas av assistansanvändarens företrädare, ev. av de andra personliga assistenterna samt av personal på kontoret.
Vi behåller din ansökan i maximalt 2 månader, därefter strimlas den. Vill du ha din ansökan åter så skriv det direkt i din ansökan/mejla! Har du sökt förr och är intresserad nu- sök igen!Publiceringsdatum2025-12-22
PERSONLIG ASSISTANSFÖRMEDLING har funnits sedan år 1996 och är därmed Jämtlands äldsta assistansföretag! Vi har vårt kontor på Folkets Hus/OSD, Krondikesvägen 93 D (baksidan mot travet till) i Östersund. Vi har tillstånd av IVO (Socialstyrelsen) att bedriva assistansverksamhet samt hemtjänst och vi har naturligtvis kollektivavtal (Fremia/Kommunal) för all personal hos oss !
Vill Du veta mer om personlig assistans och/eller om oss - se vår hemsida: www.persassis.com,
eller vår sida på Facebook eller ring Annika Andersson på tel. 063-10 08 28 :) Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-01-21
E-post: persassis.jobb@telia.com Arbetsgivarens referens
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "Ref 2-26". Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Personlig Assistansförmedling i Jämtland AB
(org.nr 559200-9665)
835 31 KROKOM Arbetsplats
Personlig Assistansförmedling Kontakt
Annika Andersson 063-10 08 28 Jobbnummer
