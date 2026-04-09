Personliga assistenter sökes till Mariehäll
Vi söker 2-3 personliga assistenter
Vi söker nu 2-3 personliga assistenter till en vuxen kvinna med ett MS-liknande sjukdomstillstånd som medför muskelsvaghet, sväljningssvårigheter och nedsatt ork.
Personen har personlig assistans och behöver stöd i flera delar av vardagen för att kunna leva ett tryggt och meningsfullt liv.
Om arbetet
Som personlig assistent ger du stöd i det dagliga livet, både i hemmet och vid aktiviteter utanför bostaden. Arbetsuppgifterna innefattar bland annat:
Personlig omvårdnad såsom hygien samt på- och avklädning
Hjälp vid toalettbesök
Stöd i samband med måltider (inklusive tillsyn på grund av sväljningssvårigheter)
Matlagning och praktiskt stöd kring måltider
Förflyttningar och handräckning
Hjälp vid fritids- och samhällsaktiviteter samt vårdbesök
Praktisk hjälp och socialt stöd i vardagen
Arbetet kräver att du är lyhörd, lugn och ansvarstagande, då personen har nedsatt ork och vissa medicinska behov.
Arbetstider
Arbetstiderna är schemalagda enligt följande:
Måndag-fredag: kl. 08.00-20.00
Lördag-söndag: kl. 08.00-19.00
Tjänsterna kan vara tillsvidareanställning eller timanställning, med sysselsättningsgrad enligt överenskommelse.
Vem är du?
Vi söker dig som:
Är trygg, empatisk och respektfull
Är ansvarsfull och pålitlig
Har god svenska i tal och förståelse
Har förmåga att arbeta både självständigt och i team
Erfarenhet av personlig assistans eller vård och omsorg är meriterande, men personlig lämplighet är det viktigaste.
Vi erbjuder
Ett meningsfullt arbete där du gör verklig skillnad
Introduktion och stöd i arbetet
Arbete i en mindre assistent grupp med fokus på kontinuitet
Lön och villkor enligt kollektivavtal
Skicka din ansökan med en kort presentation av dig själv och gärna tidigare erfarenheter.
Urval sker löpande - varmt välkommen med din ansökan!
9845335