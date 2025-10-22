Personliga assistenter sökes till man i Rydebäck
Nordström Assistans AB / Vårdbiträdes- och personlig assistentsjobb / Helsingborg
2025-10-22
Om tjänsten Vi söker nu flera personliga assistenter till en man i 30 års åldern som är bosatt i Rydebäck med sin familj. För honom är gemenskapen med familj och vänner en självklar del av vardagen och något som ger honom både glädje och energi. Kunden har ALS och sitter i el-rullstol. Du kan läsa mer om diagnosen här, då det är viktigt att förstå vad det innebär. Att ha kunskaper om ALS kan hjälpa till att förstå både de medicinska och praktiska aspekterna av sjukdomen så vi ser gärna att du läser på mer om diagnosen.
Det vi kan erbjuda dig är en tjänst på ca 70% samt timvikariat. Dina arbetsuppgifter innefattar bland annat daglig omvårdnad, förflyttningar, måltider samt på- och avklädning. Arbetstiderna kan variera enligt följande:
07:30 - 14:30
14:30 - 21:30
21:30 - 07:30 (jour 7,7 h)
Om dig Som personlig assistent hos oss spelar du en avgörande roll i att skapa en trygg och meningsfull vardag för vår kund. Du kommer att vara en viktig del av kundens liv och bidra till hans självständighet och välmående. Eftersom utförandet av assistansen grundar sig i kommunikationen mellan dig och kunden är det nödvändigt att du har flytande kunskaper i det svenska språket. Vi tror att du som söker denna tjänst är en person som är initiativtagande och lösningsfokuserad. Du är en empatisk person som har lätt att sätta dig in i andra personers livssituation, samtidigt som du är lugn, trygg i dig själv och är socialt lyhörd. Det viktiga är att det finns personkemi mellan dig som sökande och kunden. Detta kan komma till att bli avgörande vid det slutgiltiga urvalet. Det är krav på att du
har vårderfarenhet.
är rökfri.
har flytande kunskaper i det svenska språket, i såväl tal som skrift.
Det är meriterande om du
har körkort och tillgång till bil.
har erfarenhet av ALS.
har vårdutbildning eller motsvarande.
Omfattning: ca 70% samt timvikariat. Antal tjänster: 2. Tillträde: Omgående. Urval och intervjuer sker löpande och tjänsten tillsätts så snart som möjligt. Lön: Vi tillämpar individuell lönesättning. Övriga ersättningar i enlighet med kollektivavtal.
Rekryteringsprocessen Din ansökan kan komma att läsas av personal inom Nordström Assistans, av kund och dennes anhöriga och/eller samordnare. Din ansökan kan komma att delas med våra systerbolag om din profil matchar en annan tjänst inom Team Olivia. Urval kan ske löpande och tjänsten kan komma att tillsättas innan sista ansökningsdag. Tveka därför inte att skicka in din ansökan idag!
Vid eventuell anställning För anställning hos oss på Nordström Assistans behöver du ha ett BankID och godkänner att använda ditt BankID i tjänsten. En förutsättning för att påbörja en anställning hos oss är att du som söker kan uppvisa giltig ID-handling samt giltigt personbevis och/eller eventuella dokument som styrker rätten till arbete i Sverige. Personbevis kan du enkelt ladda ned på Skatteverkets hemsida. För att kunna jobba som personlig assistent behöver du vara minst 18 år.
Om du vill arbeta med barn och unga under 18 år måste du uppvisa utdrag ur brottsregistret. Det är viktigt att du redan nu beställer ett utdrag från Polisen, då deras handläggningstid kan variera. Du beställer detta enkelt med BankID via denna länk: https://polisen.se/tjanster-tillstand/belastningsregistret/barn-med-funktionsnedsattning/
För dig med anställningsstöd Nordström Assistans är ett inkluderande företag. Vi välkomnar alla sökanden och även du som har rätt till någon form av anställningsstöd genom arbetsförmedlingen. Det är frivilligt att ange denna information i din ansökan, alternativt kan du även meddela detta vid en eventuell intervju.
Nordström Assistans Vi på Nordström Assistans är övertygade att med rätt hjälp och förutsättningar kan man nå mer. Vi vill förändra, förbättra och skapa vägen till en bättre tillvaro. Vi har funnits sedan 1998 och erbjuder idag personlig assistans i hela Sverige och utgår från regionalkontoren i Stockholm, Gotland, Malmö, Jönköping och Gällivare. Vår framgång vilar på våra medarbetare och vi söker dig som vill vara en del av vårt team!
Vi följer kollektivavtal mellan Kommunal/Vårdföretagarna.
Du hittar mer information på https://www.nordstromassistans.se
