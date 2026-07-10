Personliga assistenter sökes till kvinna i Linköping
Olivia Personlig Assistans Aktiebolag / Vårdbiträdes- och personlig assistentsjobb / Linköping Visa alla vårdbiträdes- och personlig assistentsjobb i Linköping
2026-07-10
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På Olivia arbetar vi tillsammans för alla människors rätt till att leva livet fullt ut. Nu söker vi ytterligare en kollega till vårt team, är det du?Publiceringsdatum2026-07-10Om tjänsten
Vi på Olivia söker dig som vill arbeta som personlig assistent som timvikarie vid behov hos vår kund i Ryd, Linköping.
Arbetstiderna är förlagda enligt följande:
Kl. 08.00-15.00
Kl. 15.00-21.45
Kl. 21.45-08.00 (Vaken natt)
Tillträde enligt överenskommelse.Företaget
Kunden är en kvinna i 70-års åldern som tycker om matlagning, bakning, och trivs med att vara hemma. Personen behöver din hjälp som assistent i sin vardag på grund av muskeldystrofi och nedsatt andningsmuskulatur. Kunden använder sig av vissa hjälpmedel, t.ex. andningsmaskin, hostmaskin, taklyft och elrullstol.
Arbetsuppgifterna är enligt följande:
Stöd med dagliga rutiner och hushållssysslor
Assistera vid personlig hygien, av- och påklädning samt vid måltider
Hjälpa till med kundens intressen såsom matlagning och bakning
Är du den vi söker?
Vi tror att du som söker denna tjänst är en person som tycker om att arbeta med människor och som kan sätta andras behov i centrum. Som person är du empatisk, socialt lyhörd, lugn, initiativtagande och trivs med att hjälpa till i hemmet.Kvalifikationer
Tidigare vårderfarenhet
Rökfri
Meriter:
Intresse för matlagning och bakning
Vårdutbildning
Sysselsättningsgrad: 3 st timvikarie vid behov
Tillträde: Tillträde 1:a februari. Intervjuer sker löpande och tjänsten kan komma att tillsättas innan sista ansökningsdatum.
Lön: Vi tillämpar individuell lönesättning. Övriga ersättningar i enlighet med kollektivavtal.
För att komma till anställning behöver du ha ett Bank-ID. Många av våra kunder önskar även att du beställt ett belastningsregister att uppvisa vid eventuell anställning. För att underlätta kan du därmed söka om registret via följande länk (detta register används för alla våra anställningar): Arbete med barn med funktionsnedsättningar
Att tänka på inför din ansökan:
En förutsättning för att påbörja en anställning hos på Olivia är att du som söker kan uppvisa giltig ID-handling och lämna in personbevis samt eventuella dokument som styrker rätten till arbete inom Sverige. Personbevis kan du enkelt ladda ned på Skatteverkets hemsida.
På grund av att tjänsten kan omfatta ensamarbete, nattarbete och arbetsuppgifter som enligt Arbetsmiljöverkets föreskrifter (AFS 2012:3) inte får utföras av minderåriga, måste du ha fyllt 18 år.
Om rekryteringsprocessen: Din ansökan kommer att hanteras av medarbetare på Olivia samt av kund/brukare och eventuell anhörig, god man eller annan.
Om du ger ditt samtycke kan vi dela din profil med våra systerbolag om din profil matchar en annan tjänst inom Team Olivia.
För dig med Anställningsstöd:
Olivia är ett inkluderande företag. Vi välkomnar alla sökanden och även du som har rätt till någon form av anställningsstöd genom arbetsförmedlingen. Det är frivilligt att ange denna information i din ansökan, alternativt kan du även meddela detta vid en eventuell intervju.
Om du vill arbeta med barn och unga under 18 år måste du uppvisa utdrag ur brottsregistret. Det är viktigt att du redan nu beställer ett utdrag från Polisen, då deras handläggningstid kan variera. Du beställer enkelt med Bank-ID genom via denna länk: https://polisen.se/tjanster-tillstand/belastningsregistret/barn-med-funktionsnedsattning/blanketter---barn-med-funktionsnedsattning/
Om kollektivavtal hos Olivia:
Som medarbetare omfattas du av kollektivavtal och självklart är du försäkrad på och till/från arbetet om något oförutsett skulle inträffa. Förutom friskvårdsbidrag och en rad andra förmåner anordnar vi aktiviteter som riktar sig både till dig som anställd och till kunden du arbetar med. Förmåner inkluderar bland annat tillgång till rabatterade produkter och tjänster hos ett antal samarbetsbolag. Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-08-07 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Arbetsgivarens referens
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "teamtailor-8054350-2097216". Arbetsgivare Olivia Personlig Assistans Aktiebolag
(org.nr 556630-8986), https://oliviaassistans.teamtailor.com
Linköping Central Station (visa karta
)
582 22 LINKÖPING Arbetsplats
Olivia Personlig Assistans AB Jobbnummer
9999954