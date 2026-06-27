Personliga assistenter sökes till Johan
Levanda Personlig Assistans AB / Vårdbiträdes- och personlig assistentsjobb / Göteborg Visa alla vårdbiträdes- och personlig assistentsjobb i Göteborg
2026-06-27
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Levanda Personlig Assistans är ett litet och personligt assistansföretag med stor omsorg för våra anställda. Vi önskar engagerade och positiva medarbetare som brinner för att arbeta med människor.
Personliga assistenter sökes till Johan – nytt hem, nytt team och chans att vara med från början!
Vill du vara med och bygga upp något riktigt bra från start? Då kan det här vara uppdraget för dig.
Jag heter Johan och ska ta ett stort och spännande steg i livet. Den 1 oktober 2026 flyttar jag från särskilt boende till en egen lägenhet. Därför söker jag nu personliga assistenter som vill vara med och skapa en trygg, rolig och fungerande vardag tillsammans med mig.
Introduktion kommer att påbörjas redan under augusti månad på mitt nuvarande boende, så att vi hinner lära känna varandra i lugn och ro innan flyttlasset går. Med andra ord: du behöver inte kastas in i något med hjälm och brandsläckare första dagen, även om humor och stresstålighet absolut är välkommet.
Vem är jag?
Jag är en positiv och aktiv person som tycker om när det händer saker, utifrån dagsform. Jag gillar bland annat att busa, bada, promenera, lyssna på musik och ljudböcker, träna, stretcha och komma ut på små äventyr. Ibland är det full fart, ibland behövs vila och lugn. Din uppgift blir att hjälpa mig hitta rätt balans.
Jag kommunicerar mycket genom kroppsspråk, uttryck och humör, så du behöver vara lyhörd, närvarande och nyfiken på att lära känna mig på riktigt. Du behöver inte förstå allt från början, men du behöver vilja förstå. Det är faktiskt viktigare än att kunna låta proffsig på en intervju.
Om arbetet
Som personlig assistent hos mig hjälper du mig med det mesta i vardagen. Det handlar bland annat om personlig omvårdnad, hygien, måltider/sondmatning, mediciner och andra rutiner, förflyttningar med hjälpmedel, träning, stretch, PEP-mask, aktiviteter, dokumentation och att skapa en trygg och meningsfull vardag.
Arbetet är aktivt och kräver ansvar, noggrannhet och gott omdöme. Samtidigt finns det mycket glädje i uppdraget. Här blir du inte bara "någon som jobbar pass", utan en viktig del av mitt nya liv i egen lägenhet.
Vi söker dig som:
är trygg, lyhörd och ansvarstagande
har humor och kan bjuda lite på dig själv
klarar av att arbeta lugnt även när det är mycket att hålla reda på
tycker om att vara aktiv, men också kan respektera behovet av vila
är noggrann med rutiner, hygien och dokumentation
förstår vikten av kontinuitet, integritet och tystnadsplikt
vill vara med och bygga ett nytt assistansteam från grunden
Erfarenhet av personlig assistans, sondmatning, epilepsi, hjälpmedel, förflyttningar eller arbete med personer med flerfunktionsnedsättning är meriterande, men rätt personlighet och vilja att lära sig är minst lika viktigt. Du kommer att få introduktion och handledning.
Det här erbjuder vi
Du får vara med från början i ett helt nytt uppdrag, med introduktion under augusti och aktiv start i samband med flytt till egen lägenhet den 1 oktober 2026. Det innebär en unik möjlighet att vara med och skapa bra rutiner, trygghet och ett arbetslag där vi hjälps åt.
Hos mig behövs assistenter som både kan vara varma, professionella och lite busiga när läget tillåter. Du behöver alltså kunna ta ansvar för viktiga rutiner ena stunden och kanske tagga mig till träning eller en promenad nästa. Bonuspoäng om du kan säga "kom igen Johan!" med både pondus och glimten i ögat.
Låter det här som något för dig?
Då vill vi gärna höra från dig. Berätta vem du är, varför du söker uppdraget och vad du tror att du kan bidra med i Johans nya vardag.
Vi söker assistenter som kan arbeta kväll, vaken natt, helger samt emellanåt dag. Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-07-23 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Levanda Personlig Assistans AB
(org.nr 556818-0151)
411 04 GÖTEBORG Kontakt
Kontakt
Flutura Petri Flutura@levanda.se 0720806459 Jobbnummer
9982034