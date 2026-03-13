Personliga assistenter sökes till Farsta för timvikariat
Olivia Personlig Assistans AB / Vårdbiträdes- och personlig assistentsjobb / Stockholm Visa alla vårdbiträdes- och personlig assistentsjobb i Stockholm
På Olivia arbetar vi tillsammans för alla människors rätt till att leva livet fullt ut. Nu söker vi ytterligare en kollega till vårt team, är det du?
Om tjänsten
Just nu söker vi dig som vill arbeta hos en kvinna i 30-års åldern med ryggmärgsskada. Hon bor i Fagersjö nära Farsta. För dig som väljer att resa kollektivt är Fagersjö lättillgängligt via den gröna tunnelbanelinjen, vilket ger smidiga anslutningar.
Som hjälpmedel finns bland annat tracheostomi, hostmaskin och lift . En del av introduktionen innebär flera heldagsutbildningar på Danderyds sjukhus med både praktiskt och teoretiskt utbildning för att kunna hantera dessa hjälpmedel på korrekt sätt.
Arbetstiderna är enligt följande både vardag och helg:
15:00-21:00
Arbetsuppgifterna är enligt följande:
Hjälpa till med de dagliga rutinerna såsom förekommande hushållssysslor
Trackvård
Assistera vid personlig hygien, av- och påklädning samt vid måltider
Lyft kan förekomma vid förflyttningar (hjälpmedel finns tillhands)
Din arbetsplats är där kunden befinner sig
Social samvaro
Om dig
Vi tror att du som söker denna tjänst är en person som tycker om att arbeta med människor och som kan se till andra människors behov. Som person är du lyhörd, initiativtagare samt lösningsfokuserad.
Du har hög arbetsmoral och är flexibel. Du besitter ett lugn och är trygg i dig själv. Du behöver ha fingertoppskänsla och kan därav läsa av situationer.
Arbetet varierar i tempo efter kundens hjälpbehov och vardag, därför är det viktigt att du är lyhörd inför kundens behov. Du behöver även vara bekväm med att inta en mer avvaktande rol.
Kvalifikationer
Rökfri
Fysisk stark manuella förflyttningar förekommer
Goda kunskaper i svenska såväl tal och skrift
Meriterande:
Yrkesmässig erfarenhet av arbete med ryggmärgsskador eller trachestomi.
Omfattning: 3 vikarier vid behov.
Tillträde: Intervjuer sker löpande och tjänsten kan komma att tillsättas innan sista ansökningsdatum.
Lön: Vi tillämpar individuell lönesättning. Övriga ersättningar i enlighet med kollektivavtal.
För att komma till anställning behöver du ha ett Bank-ID. Många av våra kunder önskar även att du beställt ett belastningsregister att uppvisa vid eventuell anställning. För att underlätta kan du därmed söka om registret via följande länk (detta register används för alla våra anställningar): https://polisen.se/tjanster-tillstand/belastningsregistret/
Att tänka på inför din ansökan:
En förutsättning för att påbörja en anställning hos på Olivia är att du som söker kan uppvisa giltig ID-handling och lämna in personbevis samt eventuella dokument som styrker rätten till arbete inom Sverige. Personbevis kan du enkelt ladda ned på Skatteverkets hemsida.
På grund av att tjänsten kan omfatta ensamarbete, nattarbete och arbetsuppgifter som enligt Arbetsmiljöverkets föreskrifter (AFS 2012:3) inte får utföras av minderåriga, måste du ha fyllt 18 år.
Om rekryteringsprocessen: Din ansökan kommer att hanteras av medarbetare på Olivia samt av kund/brukare och eventuell anhörig, god man eller annan.
Om du ger ditt samtycke kan vi dela din profil med våra systerbolag om din profil matchar en annan tjänst inom Team Olivia.
För dig med Anställningsstöd:
Olivia är ett inkluderande företag. Vi välkomnar alla sökanden och även du som har rätt till någon form av anställningsstöd genom arbetsförmedlingen. Det är frivilligt att ange denna information i din ansökan, alternativt kan du även meddela detta vid en eventuell intervju.
Om kollektivavtal hos Olivia:
Som medarbetare omfattas du av kollektivavtal och självklart är du försäkrad på och till/från arbetet om något oförutsett skulle inträffa. Förutom friskvårdsbidrag och en rad andra förmåner anordnar vi aktiviteter som riktar sig både till dig som anställd och till kunden du arbetar med. Förmåner inkluderar bland annat tillgång till rabatterade produkter och tjänster hos ett antal samarbetsbolag.
