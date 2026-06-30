Personliga assistenter sökes på Ekerö
Nordström Assistans AB / Vårdbiträdes- och personlig assistentsjobb / Ekerö Visa alla vårdbiträdes- och personlig assistentsjobb i Ekerö
2026-06-30
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, Botkyrka
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Nu söker vi på Nordström Assistans Dig som har hjärtat på rätt ställe och som vill tillgodose en människas liv med särskilda insatser.Publiceringsdatum2026-06-30Om tjänsten
Vi söker nu personliga assistenter till en 17-årig kille som är bosatt på Ekerö. Två av tjänsterna är till en början små deltidstjänster på 1 nattpass/veckan, där arbete även andra tider kan förekomma för den som vill och kan. Möjlighet till större sysselsättningsgrad på fast schema finns på längre sikt. Sedan söker vi även någon som är intresserad av att arbeta vi behov och ordinarie personals frånvaro. Kunden är rullstolsburen och för sin egen talan. Han behöver hjälp med alla moment i hans vardag. Arbetsuppgifterna innefattar bland annat följande, förflyttningar med hjälp av taklyft, att hitta på och följa med på olika aktiviteter och utflykter, samt personlig hygien.
Arbetstiderna är förlagda enligt följande:
Måndagar-torsdagar och söndagar: 21.00-09.00, med väntetid mellan 23.49-06.30,
Måndag-torsdag: 14.00-21.00.
Lördagar och söndagar: 12.00-20.00. Företaget
Denna kund har ett stort intresse för mat och restaurangbesök, film, datorspel och Youtube, och vi ser positivt på om du som sökande delar dessa intressen med honom.
Om dig
Som personlig assistent hos oss spelar du en avgörande roll i att skapa en trygg och meningsfull vardag för vår kund. Du kommer att vara en viktig del av deras liv och bidra till deras självständighet och välmående.
Vi tror att du som söker denna tjänst är en person som är lyhörd, ansvarstagande, flexibel och samarbetsvillig. Det viktigaste är att det finns personkemi mellan dig som sökande och kunden. Detta kan komma till att bli avgörande vid det slutgiltiga urvalet.
Det är krav på att du
Är rökfri,
Inte är allergisk mot pälsdjur,
Har flytande kunskaper i det svenska språket, såväl i tal som skrift.
Det är meriterande om du
Har erfarenhet inom vård och omsorg eller personlig assistans,
Innehar B-körkort,
Delar kundens intressen.
Omfattning: Två av tjänsterna är på deltid på 1 natt/veckan vardera, den tredje tjänsten är för arbete extra/vid behov. Antal tjänster: 3. Tillträde: Omgående. Urval och intervjuer sker löpande och tjänsterna tillsätts så snart som möjligt. Lön: Vi tillämpar individuell lönesättning. Övriga ersättningar i enlighet med kollektivavtal.
Rekryteringsprocessen Din ansökan kommer att läsas av personal inom Nordström Assistans, av kund och dennes anhöriga och/eller samordnare. Din ansökan kan komma att delas med våra systerbolag om din profil matchar en annan tjänst inom Team Olivia. Urval kan ske löpande och tjänsten kan komma att tillsättas innan sista ansökningsdag. Tveka därför inte att skicka in din ansökan idag!
Vid eventuell anställning För anställning hos oss på Nordström Assistans behöver du ha ett BankID och godkänner att använda ditt BankID i tjänsten. En förutsättning för att påbörja en anställning hos oss är att du som söker kan uppvisa giltig ID-handling samt giltigt personbevis och/eller eventuella dokument som styrker rätten till arbete i Sverige. Personbevis kan du enkelt ladda ned på Skatteverkets hemsida. På grund av att tjänsten kan omfatta ensamarbete, nattarbete och arbetsuppgifter som enligt Arbetsmiljöverkets föreskrifter (AFS 2012:3) inte får utföras av minderåriga, måste du ha fyllt 18 år för att få arbeta som personlig assistent hos oss.
Om du ska arbeta med barn och unga under 18 år krävs att du uppvisar utdrag ur belastningsregistret. Från och med den 1 mars 2026 gäller nya bestämmelser som innebär att registerkontrollen omfattar både utdrag ur belastningsregistret och utdrag ur misstankeregistret. Utdraget beställs av via Polismyndighetens e-tjänst. Observera att handläggningstiden kan variera, varför beställning bör göras i god tid. Utdragen kan beställas med BankID via följande länk: https://polisen.se/tjanster-tillstand/belastningsregistret/.
Vi rekommenderar att du säkerställer att du har aktuella utdrag i enlighet med gällande lagstiftning och de nya regler som träder i kraft den 1 mars 2026.
För dig med anställningsstöd Nordström Assistans är ett inkluderande företag. Vi välkomnar alla sökanden och även du som har rätt till någon form av anställningsstöd genom arbetsförmedlingen. Det är frivilligt att ange denna information i din ansökan, alternativt kan du även meddela detta vid en eventuell intervju.
Nordström Assistans Vi på Nordström Assistans är övertygade att med rätt hjälp och förutsättningar kan man nå mer. Vi vill förändra, förbättra och skapa vägen till en bättre tillvaro. Vi har funnits sedan 1998 och erbjuder idag personlig assistans i hela Sverige och utgår från regionalkontoren i Stockholm, Gotland, Malmö, Jönköping och Gällivare. Vår framgång vilar på våra medarbetare och vi söker dig som vill vara en del av vårt team!
Vi följer kollektivavtal mellan Kommunal/Vårdföretagarna.
Du hittar mer information på https://www.nordstromassistans.se Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-12-27 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Arbetsgivarens referens
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "teamtailor-7984752-2078491". Omfattning
Detta är ett deltidsjobb. Arbetsgivare Nordström Assistans AB
(org.nr 556550-4007), https://jobb.nordstromassistans.se
Slussen (visa karta
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116 46 STOCKHOLM Arbetsplats
Nordström Assistans Jobbnummer
9985701