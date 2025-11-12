Personliga assistenter sökes i Vaxholm
2025-11-12
Nu söker vi på Nordström Assistans Dig som har hjärtat på rätt ställe och som vill tillgodose en människas liv med särskilda insatser. Om tjänsten
Vi söker nu två personliga assistenter till en 14-årig tjej som är bosatt i Vaxholm. Tjänsterna är deltidstjänster på ca. 10 procent. Kunden är rullstolsburen och av denna anledning ser vi det som positivt om du har erfarenhet av att ha arbetat med hjälpmedel tidigare. Dina arbetsuppgifter kan bland annat innefatta följande, stöd och hjälp vid förflyttningar av olika slag, av- och påklädning samt att hitta på eller följa med på aktiviteter tillsammans med vår kund.
Arbetstiderna är förlagda enligt följande:
16.30-20.00 på vardagar,
12.00-16.30 på helger.
Om kunden Hon är aktiv och tycker om hitta på olika aktiviteter, så som att baka och shoppa. Hon har även ett stort intresse för hästar och musik. Om dig Som personlig assistent hos oss spelar du en avgörande roll i att skapa en trygg och meningsfull vardag för vår kund. Du kommer att vara en viktig del av deras liv och bidra till deras självständighet och välmående. Vi tror att du som söker denna tjänst är en person som är lyhörd, ansvarstagande, flexibel och samarbetsvillig. Det viktigaste är att det finns personkemi mellan dig som sökande och kunden. Detta kan komma till att bli avgörande vid det slutgiltiga urvalet. Det är krav på att du
Inte är pälsdjursallergiker eller rädd för hästar,
Är rökfri.
Det är meriterande om du
Innehar B-körkort,
Har erfarenhet inom vård och omsorg eller personlig assistans,
Har ett intresse för hästar och ridsport,
Har erfarenhet av att ha arbetat med hjälpmedel.
Omfattning: Deltid. Antal tjänster: 2. Tillträde: Omgående. Urval och intervjuer sker löpande och tjänsterna tillsätts så snart som möjligt. Lön: Vi tillämpar individuell lönesättning. Övriga ersättningar i enlighet med kollektivavtal.
Rekryteringsprocessen Din ansökan kan komma att läsas av personal inom Nordström Assistans, av kund och dennes anhöriga och/eller samordnare. Din ansökan kan komma att delas med våra systerbolag om din profil matchar en annan tjänst inom Team Olivia. Urval kan ske löpande och tjänsten kan komma att tillsättas innan sista ansökningsdag. Tveka därför inte att skicka in din ansökan idag!
Vid eventuell anställning För anställning hos oss på Nordström Assistans behöver du ha ett BankID och godkänner att använda ditt BankID i tjänsten. En förutsättning för att påbörja en anställning hos oss är att du som söker kan uppvisa giltig ID-handling samt giltigt personbevis och/eller eventuella dokument som styrker rätten till arbete i Sverige. Personbevis kan du enkelt ladda ned på Skatteverkets hemsida. För att kunna jobba som personlig assistent behöver du vara minst 18 år.
Om du vill arbeta med barn och unga under 18 år måste du uppvisa utdrag ur brottsregistret. Det är viktigt att du redan nu beställer ett utdrag från Polisen, då deras handläggningstid kan variera. Du beställer detta enkelt med BankID via denna länk: https://polisen.se/tjanster-tillstand/belastningsregistret/barn-med-funktionsnedsattning/
För dig med anställningsstöd Nordström Assistans är ett inkluderande företag. Vi välkomnar alla sökanden och även du som har rätt till någon form av anställningsstöd genom arbetsförmedlingen. Det är frivilligt att ange denna information i din ansökan, alternativt kan du även meddela detta vid en eventuell intervju.
Nordström Assistans Vi på Nordström Assistans är övertygade att med rätt hjälp och förutsättningar kan man nå mer. Vi vill förändra, förbättra och skapa vägen till en bättre tillvaro. Vi har funnits sedan 1998 och erbjuder idag personlig assistans i hela Sverige och utgår från regionalkontoren i Stockholm, Gotland, Malmö, Jönköping och Gällivare. Vår framgång vilar på våra medarbetare och vi söker dig som vill vara en del av vårt team!
Vi följer kollektivavtal mellan Kommunal/Vårdföretagarna.
Du hittar mer information på https://www.nordstromassistans.se
