Personliga assistenter sökes i Västerås
Nu söker vi på Nordström Assistans Dig som har hjärtat på rätt ställe och som vill tillgodose en människas liv med särskilda insatser.Publiceringsdatum2026-03-31Om tjänsten
Vi söker personliga assistenter till en sextioårig kvinna med sekundär progressiv MS, som är bosatt i Västerås. Tjänsterna är timanställningar för arbete vid behov och ordinarie personals frånvaro, både nu under våren och under sommaren. Vår kund för sin egen talan och berättar för dig vad som ska och behöver göras. Det finns flera hjälpmedel att tillgå i hemmet. Arbetsuppgifterna kan exempelvis innefatta vändningar, förflyttningar, personlig hygien, matlagning samt att hjälpa till vid och med träning.
Arbetstiderna är förlagda enligt följande:
09.00-09.00 (med ca. 8 timmars väntetid/natt). Företaget
Hon har ett intresse för musik, matlagning och shopping, delar du dessa intressen med henne ser vi det som positivt. Hon är även aktiv, gillar att vara utomhus och umgås mycket med sin familj.
Om dig
Vi lägger stor vikt vid det personliga brevet och vill gärna att du berättar mer om dig själv, dina intressen och erfarenheter i det. Som personlig assistent hos oss spelar du en avgörande roll i att skapa en trygg och meningsfull vardag för vår kund. Du kommer att vara en viktig del av deras liv och bidra till deras självständighet och välmående.
Vi tror att du som söker denna tjänst är en person som är lyhörd, ansvarstagande, flexibel och samarbetsvillig. Det viktigaste är att det finns personkemi mellan dig som sökande och kunden. Detta kan komma till att bli avgörande vid det slutgiltiga urvalet.
Det är krav på att du
Är rökfri,
Inte är pälsdjursallergiker,
Har flytande kunskaper i det svenska språket i såväl tal som skrift,
Klarar av förflyttningar och lyft av olika slag.
Det är meriterande om du
Har erfarenhet inom personlig assistans.
Omfattning: Extra/vid behov. Antal tjänster: 3. Tillträde: Omgående, enligt överenskommelse. Urval och intervjuer sker löpande och tjänsterna tillsätts så snart som möjligt. Lön: Vi tillämpar individuell lönesättning. Övriga ersättningar i enlighet med kollektivavtal.
Rekryteringsprocessen Din ansökan kan komma att läsas av personal inom Nordström Assistans, av kund och dennes anhöriga och/eller samordnare. Din ansökan kan komma att delas med våra systerbolag om din profil matchar en annan tjänst inom Team Olivia. Urval kan ske löpande och tjänsten kan komma att tillsättas innan sista ansökningsdag. Tveka därför inte att skicka in din ansökan idag!
Vid eventuell anställning För anställning hos oss på Nordström Assistans behöver du ha ett BankID och godkänner att använda ditt BankID i tjänsten. En förutsättning för att påbörja en anställning hos oss är att du som söker kan uppvisa giltig ID-handling samt giltigt personbevis och/eller eventuella dokument som styrker rätten till arbete i Sverige. Personbevis kan du enkelt ladda ned på Skatteverkets hemsida. På grund av att tjänsten kan omfatta ensamarbete, nattarbete och arbetsuppgifter som enligt Arbetsmiljöverkets föreskrifter (AFS 2012:3) inte får utföras av minderåriga, måste du ha fyllt 18 år för att få arbeta som personlig assistent hos oss.
För dig med anställningsstöd Nordström Assistans är ett inkluderande företag. Vi välkomnar alla sökanden och även du som har rätt till någon form av anställningsstöd genom arbetsförmedlingen. Det är frivilligt att ange denna information i din ansökan, alternativt kan du även meddela detta vid en eventuell intervju.
Nordström Assistans Vi på Nordström Assistans är övertygade att med rätt hjälp och förutsättningar kan man nå mer. Vi vill förändra, förbättra och skapa vägen till en bättre tillvaro. Vi har funnits sedan 1998 och erbjuder idag personlig assistans i hela Sverige och utgår från regionalkontoren i Stockholm, Gotland, Malmö, Jönköping och Gällivare. Vår framgång vilar på våra medarbetare och vi söker dig som vill vara en del av vårt team!
Vi följer kollektivavtal mellan Kommunal/Vårdföretagarna.
Du hittar mer information på https://www.nordstromassistans.se Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-09-27
Arbetsgivare Nordström Assistans AB
(org.nr 556550-4007), https://jobb.nordstromassistans.se
