Personliga assistenter sökes i Södertälje
Nordström Assistans AB / Vårdbiträdes- och personlig assistentsjobb / Södertälje Visa alla vårdbiträdes- och personlig assistentsjobb i Södertälje
2026-01-02
, Salem
, Ekerö
, Nykvarn
, Botkyrka
eller i hela Sverige Visa alla jobb hos Nordström Assistans AB i Södertälje
, Salem
, Ekerö
, Botkyrka
, Huddinge
eller i hela Sverige
Nu söker vi på Nordström Assistans Dig som har hjärtat på rätt ställe och som vill tillgodose en människas liv med särskilda insatser.Om tjänstenVi söker nu personliga assistenter till en rullstolsburen man som bor i Södertälje. Vi söker dig som är intresserad av ett deltidsvikariat, ca 15tim/veckan, där du ersätter ordinarie personal vid frånvaro. Det finns även möjlighet till att arbeta extra utöver det. Vår kund har intresse för el-hockey och online spel så vi ser positivt på om du skulle dela detta intresse. Dina arbetsuppgifter kommer bland annat att innefatta att stödja med dagliga rutiner, olika typer av förflyttningar, handräckning samt hjälp med tillsyn.Arbetstiderna är förlagda enligt följande:
09.00-14.00,
14.00-21.00,
09.00-19.00,
19.00-21.00.
Om digSom personlig assistent hos oss spelar du en avgörande roll i att skapa en trygg och meningsfull vardag för vår kund. Du kommer att vara en viktig del av deras liv och bidra till deras självständighet och välmående.Vi tror att du som söker denna tjänst är en person som är lyhörd, ansvarstagande, flexibel och samarbetsvillig. Det viktigaste är att det finns personkemi mellan dig som sökande och kunden. Detta kan komma till att bli avgörande vid det slutgiltiga urvalet.Det är krav på att du
Inte är allergisk mot pälsdjur,
Behärskar det svenska språket väl i tal och skrift.
Det är meriterande om du
har vårderfarenhet eller motsvarande.
Omfattning: Deltidsvikariat samt extra vid behov. Antal tjänster: 2.Tillträde: Enligt överenskommelse. Urval och intervjuer sker löpande och tjänsterna tillsätts så snart som möjligt. Lön: Vi tillämpar individuell lönesättning. Övriga ersättningar i enlighet med kollektivavtal.
RekryteringsprocessenDin ansökan kan komma att läsas av personal inom Nordström Assistans, av kund och dennes anhöriga och/eller samordnare. Din ansökan kan komma att delas med våra systerbolag om din profil matchar en annan tjänst inom Team Olivia. Urval kan ske löpande och tjänsten kan komma att tillsättas innan sista ansökningsdag. Tveka därför inte att skicka in din ansökan idag!
Vid eventuell anställningFör anställning hos oss på Nordström Assistans behöver du ha ett BankID och godkänner att använda ditt BankID i tjänsten. En förutsättning för att påbörja en anställning hos oss är att du som söker kan uppvisa giltig ID-handling samt giltigt personbevis och/eller eventuella dokument som styrker rätten till arbete i Sverige. Personbevis kan du enkelt ladda ned på Skatteverkets hemsida. För att kunna jobba som personlig assistent behöver du vara minst 18 år.
Om du vill arbeta med denna kund måste du uppvisa utdrag ur brottsregistret. Det är viktigt att du redan nu beställer ett utdrag från Polisen, då deras handläggningstid kan variera. Du beställer detta enkelt med BankID via denna länk: https://polisen.se/tjanster-tillstand/belastningsregistret/barn-med-funktionsnedsattning/För
dig med anställningsstödNordström Assistans är ett inkluderande företag. Vi välkomnar alla sökanden och även du som har rätt till någon form av anställningsstöd genom arbetsförmedlingen. Det är frivilligt att ange denna information i din ansökan, alternativt kan du även meddela detta vid en eventuell intervju.
Nordström AssistansVi på Nordström Assistans är övertygade att med rätt hjälp och förutsättningar kan man nå mer. Vi vill förändra, förbättra och skapa vägen till en bättre tillvaro. Vi har funnits sedan 1998 och erbjuder idag personlig assistans i hela Sverige och utgår från regionalkontoren i Stockholm, Gotland, Malmö, Jönköping och Gällivare. Vår framgång vilar på våra medarbetare och vi söker dig som vill vara en del av vårt team!
Vi följer kollektivavtal mellan Kommunal/Vårdföretagarna.
Du hittar mer information på https://www.nordstromassistans.se Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-07-01 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Arbetsgivarens referens
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "teamtailor-6995341-1771559". Omfattning
Detta är ett deltidsjobb. Arbetsgivare Nordström Assistans AB
(org.nr 556550-4007), https://jobb.nordstromassistans.se
Slussen (visa karta
)
116 46 STOCKHOLM Arbetsplats
Nordström Assistans Jobbnummer
9667724