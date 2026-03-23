Personliga assistenter sökes i Oxie
Personlig assistent sökes i Oxie - Ett meningsfullt jobb för dig med hjärtat på rätta stället. Vill du göra skillnad varje dag?Publiceringsdatum2026-03-23Om tjänsten
Jag är en aktiv kvinna som just nu söker rätt personer som vill jobba hos mig, som timvikare med chans till fast schema på sikt. Vara en del av mitt liv allt ifrån att vara mina förlängda armar och ben i vardagen till att följa med mig på allt jag gör. Det innebär att du behöver känna dig bekväm i alla de olika sammanhang som jag kan tänkas delta i.
Det är viktigt att du är simkunnig, inte är allergisk mot klor och känner dig trygg i vatten. Jag har hund och därför bör man varken vara allergisk eller rädd för hundar eller andra djur. Jag älskar att laga mat och bakar gärna. Jag odlar och pysslar gärna tillsammans med mina personliga assistenter i mitt trädgårdsland. Under den mörka delen av året och regniga dagar låter jag min kreativa sida få sitt utlopp. B-körkort och körvana är ett stort plus!
Jag söker dig med livserfarenhet och som står med båda fötterna stadigt på jorden. Samt behärska svenska i såväl tal som i skrift då jag behöver din hjälp att läsa och skriva i olika sammanhang. Har du kunskap i teckenspråkskommunikation så är det ett plus och om inte så måste en vilja finnas att lära dig detta.
Skriv gärna lite om vem du är och vad du kan bidra till i mitt liv. Det är viktigt att det finns personkemi mellan dig och mig, vilket kan komma till att bli avgörande vid det slutgiltiga urvalet.
Arbetstiderna är förlagda enligt följande under samma dag:
10.00 - 12.00
12.30 - 06.48 (sovande jour mellan 23.00-06.30)
Det är krav på att du
är simkunnig och tål klor
ej har allergi mot pälsdjur då hund finns i hemmet
Det är meriterande om du
har körkort
har vårderfarenhet
har vårdutbildning
har kunskap i teckenspråkskommunikation
Omfattning: Extra vid behov med chans till fast schema på sikt. Antal tjänster: 2. Tillträde: Omgående men enligt överenskommelse. Lön: Vi tillämpar individuell lönesättning. Övriga ersättningar i enlighet med kollektivavtal.
Rekryteringsprocessen Din ansökan kan komma att läsas av personal inom Nordström Assistans, av kund och dennes anhöriga och/eller samordnare. Din ansökan kan komma att delas med våra systerbolag om din profil matchar en annan tjänst inom Team Olivia. Urval kan ske löpande och tjänsten kan komma att tillsättas innan sista ansökningsdag. Tveka därför inte att skicka in din ansökan idag!
Vid eventuell anställning För anställning hos oss på Nordström Assistans behöver du ha ett BankID och godkänner att använda ditt BankID i tjänsten. En förutsättning för att påbörja en anställning hos oss är att du som söker kan uppvisa giltig ID-handling samt giltigt personbevis och/eller eventuella dokument som styrker rätten till arbete i Sverige. Personbevis kan du enkelt ladda ned på Skatteverkets hemsida. På grund av att tjänsten kan omfatta ensamarbete, nattarbete och arbetsuppgifter som enligt Arbetsmiljöverkets föreskrifter (AFS 2012:3) inte får utföras av minderåriga, måste du ha fyllt 18 år för att få arbeta som personlig assistent hos oss.
Om du ska arbeta med barn och unga under 18 år krävs att du uppvisar utdrag ur belastningsregistret. Från och med den 1 mars 2026 gäller nya bestämmelser som innebär att registerkontrollen omfattar både utdrag ur belastningsregistret och utdrag ur misstankeregistret. Utdraget beställs av via Polismyndighetens e-tjänst. Observera att handläggningstiden kan variera, varför beställning bör göras i god tid.
Utdragen kan beställas med BankID via följande länk: https://polisen.se/tjanster-tillstand/belastningsregistret/
Vi rekommenderar att du säkerställer att du har aktuella utdrag i enlighet med gällande lagstiftning och de nya regler som träder i kraft den 1 mars 2026. För dig med anställningsstöd Nordström Assistans är ett inkluderande företag. Vi välkomnar alla sökanden och även du som har rätt till någon form av anställningsstöd genom arbetsförmedlingen. Det är frivilligt att ange denna information i din ansökan, alternativt kan du även meddela detta vid en eventuell intervju.
Nordström Assistans Vi på Nordström Assistans är övertygade att med rätt hjälp och förutsättningar kan man nå mer. Vi vill förändra, förbättra och skapa vägen till en bättre tillvaro. Vi har funnits sedan 1998 och erbjuder idag personlig assistans i hela Sverige och utgår från regionalkontoren i Stockholm, Gotland, Malmö, Jönköping och Gällivare. Vår framgång vilar på våra medarbetare och vi söker dig som vill vara en del av vårt team!
Vi följer kollektivavtal mellan Kommunal/Vårdföretagarna.
Du hittar mer information på https://www.nordstromassistans.se
