Personliga assistenter sökes i Munka-Ljungby
2025-09-29
Nu söker vi på Nordström Assistans Dig som har hjärtat på rätt ställe och som vill tillgodose en människas liv med särskilda insatser.
Vad innebär tjänsten?
Vi söker nu personliga assistenter till en man som är bosatt i Munka-Ljungby. Han är rullstolsbunden och behöver stöttning med mycket i sin vardag. Han kommunicerar och förklarar för dig vad han behöver hjälp med. Arbetsuppgifterna innefattar bland annat följande, dagliga rutiner, personlig hygien, på- och avklädning. Hjälpmedel som taklift finns på plats. Ett intresse är att åka på aktiviteter, vara ute och gå eller vara ute i trädgården. Om du också gillar att gå på promenader och har ett intresse för trädgårdsarbete, så är det ett stort plus!
Vi söker dig som vill arbeta extra vid behov. Arbetstiderna är fördelade på dagtid, kväll, nätter och helger. Man bör därför vara positiv till att kunna arbeta alla tider på dygnet. Arbetstiderna ser ut följande: 07:00 - 17:00, 16:00 - 07:00 (sovande & vaken jour).
Om dig -
Som person har du skinn på näsan, är lugn och trygg i dig själv och som personlig assistent ser vi gärna att du även är samarbetsvillig, lyhörd, ansvarstagande, flexibel och en bra lagspelare. Viktigaste är att det finns personkemi mellan dig som sökande och kunden. Vilket kan komma till att bli avgörande vid det slutgiltiga urvalet.
Krav är att du
Är rökfri,
Har manuellt körkort och tillgång till egen bil för att kunna ta dig till arbetsplatsen.
Meriterande om du har
Erfarenhet av arbete som personlig assistent eller inom vård och omsorg.
Omfattning: Deltid 60-80% och extra vid behov Antal tjänster: 2. Tillträde: Omgående. Urval och intervjuer sker löpande och tjänsterna tillsätts så snart som möjligt. Lön: Vi tillämpar individuell lönesättning. Övriga ersättningar i enlighet med kollektivavtal.
Rekryteringsprocessen Din ansökan kan komma att läsas av personal inom Nordström Assistans, av kund och dennes anhöriga och/eller samordnare. Din ansökan kan komma att delas med våra systerbolag om din profil matchar en annan tjänst inom Team Olivia. Urval kan ske löpande och tjänsten kan komma att tillsättas innan sista ansökningsdag. Tveka därför inte att skicka in din ansökan idag!
Vid eventuell anställning För anställning hos oss på Nordström Assistans behöver du ha ett BankID och godkänner att använda ditt BankID i tjänsten. En förutsättning för att påbörja en anställning hos oss är att du som söker kan uppvisa giltig ID-handling och/eller lämna in personbevis samt eventuella dokument som styrker rätten till arbete i Sverige. Personbevis kan du enkelt ladda ned på Skatteverkets hemsida. För att kunna jobba som personlig assistent behöver du vara minst 18 år.
Om du vill arbeta med barn och unga under 18 år måste du uppvisa utdrag ur brottsregistret. Det är viktigt att du redan nu beställer ett utdrag från Polisen, då deras handläggningstid kan variera. Du beställer enkelt med BankID via denna länk: https://polisen.se/tjanster-tillstand/belastningsregistret/barn-med-funktionsnedsattning/
För dig med anställningsstöd Nordström Assistans är ett inkluderande företag. Vi välkomnar alla sökanden och även du som har rätt till någon form av anställningsstöd genom arbetsförmedlingen. Det är frivilligt att ange denna information i din ansökan, alternativt kan du även meddela detta vid en eventuell intervju.
Nordström Assistans Vi på Nordström Assistans är övertygade att med rätt hjälp och förutsättningar kan man nå mer. Vi vill förändra, förbättra och skapa vägen till en bättre tillvaro. Vi har funnits sedan 1998 och erbjuder idag personlig assistans i hela Sverige och utgår från regionalkontoren i Stockholm, Gotland, Malmö, Jönköping och Gällivare. Vår framgång vilar på våra medarbetare och vi söker dig som vill vara en del av vårt team!
Vi följer kollektivavtal mellan Kommunal/Vårdföretagarna.
Du hittar mer information på https://www.nordstromassistans.se Ersättning
Lön enligt överenskommelse Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2025-10-22 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Omfattning
Detta är ett deltidsjobb. Arbetsgivare Nordström Assistans AB
(org.nr 556550-4007), http://www.nordstromassistans.se Arbetsplats
Nordström Assistans Kontakt
Annie annie.alvarsson@olivia.se Jobbnummer
9530996