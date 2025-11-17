Personliga assistenter sökes i Mölndal
Nordström Assistans AB / Vårdbiträdes- och personlig assistentsjobb / Mölndal
2025-11-17
Nu söker vi på Nordström Assistans Dig som har hjärtat på rätt ställe och som vill tillgodose en människas liv med särskilda insatser. Om tjänsten
Hej! Nu söker jag efter fler härliga assistenter till mitt team. Jag är en rullstolsburen man på 30 år och bor i egen lägenhet i Mölndal. Jag behöver hjälp med personlig omvårdnad samt andra vardagliga situationer där vi tillsammans blir ett team för att få vardagen att bli så naturlig som möjligt. Du som söker bör vara pigg på att hitta på aktiviteter och tycka om att göra saker utanför hemmet. Måndag-fredag går jag på daglig verksamhet. Du behöver inte ha någon speciell utbildning, då det är vår personkemi som är avgörande. Vi kommer att jobba tätt och intensivt med varandra och de kunskaper som du behöver i arbetet får du lära dig på plats genom bredvidgång. Det är viktigt för mig att känna mig trygg med dig och det kräver att du är flexibel, lugn, empatisk och ansvarstagande.
Vi söker dig som vill arbeta som timvikarie med arbete vid behov. Arbetstiderna är förlagda över dygnets alla timmar vilket du som söker bör vara positivt inställd till. Exempelvis arbetstider: 08.45-20.00, 09.00-21.00, 20.00-09.00. Det förekommer dubbelassistans mellan 09-21.
Låter detta som ett jobb för dig? Tveka inte att skicka in din ansökan! Rekryteringen kommer att ske löpande och jag ser fram emot att träffa dig personligen.
Välkommen med din ansökan!
Omfattning: Timvikariat. Antal tjänster: 2. Tillträde: Enligt överenskommelse. Lön: Vi tillämpar individuell lönesättning. Övriga ersättningar i enlighet med kollektivavtal.
Rekryteringsprocessen Din ansökan kan komma att läsas av personal inom Nordström Assistans, av kund och dennes anhöriga och/eller samordnare. Din ansökan kan komma att delas med våra systerbolag om din profil matchar en annan tjänst inom Team Olivia. Urval kan ske löpande och tjänsten kan komma att tillsättas innan sista ansökningsdag. Tveka därför inte att skicka in din ansökan idag!
Vid eventuell anställning För anställning hos oss på Nordström Assistans behöver du ha ett BankID och godkänner att använda ditt BankID i tjänsten. En förutsättning för att påbörja en anställning hos oss är att du som söker kan uppvisa giltig ID-handling samt giltigt personbevis och/eller eventuella dokument som styrker rätten till arbete i Sverige. Personbevis kan du enkelt ladda ned på Skatteverkets hemsida. För att kunna jobba som personlig assistent behöver du vara minst 18 år.
Om du vill arbeta med barn och unga under 18 år måste du uppvisa utdrag ur brottsregistret. Det är viktigt att du redan nu beställer ett utdrag från Polisen, då deras handläggningstid kan variera. Du beställer enkelt med BankID via denna länk: https://polisen.se/tjanster-tillstand/belastningsregistret/barn-med-funktionsnedsattning/blanketter---barn-med-funktionsnedsattning/
För dig med anställningsstöd Nordström Assistans är ett inkluderande företag. Vi välkomnar alla sökanden och även du som har rätt till någon form av anställningsstöd genom arbetsförmedlingen. Det är frivilligt att ange denna information i din ansökan, alternativt kan du även meddela detta vid en eventuell intervju.
Nordström Assistans Vi på Nordström Assistans är övertygade att med rätt hjälp och förutsättningar kan man nå mer. Vi vill förändra, förbättra och skapa vägen till en bättre tillvaro. Vi har funnits sedan 1998 och erbjuder idag personlig assistans i hela Sverige och utgår från regionalkontoren i Stockholm, Gotland, Malmö, Jönköping och Gällivare. Vår framgång vilar på våra medarbetare och vi söker dig som vill vara en del av vårt team!
Vi följer kollektivavtal mellan Kommunal/Vårdföretagarna.
