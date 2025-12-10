Personliga assistenter sökes i Ludvika!
2025-12-10
Hej!
Jag är en glad aktiv tjej som är 34 år och bor i egen lägenhet i centrala Ludvika. Jag söker nu efter personliga assistenter till:
1 tjänst på 35% (ca 14 timmar i veckan).
1 Tjänst på 81,68% (ca 32,67 timmar i veckan).
1 Vikarie på en rad/tjänst på 81,68% (ca 32,67 timmar i veckan).
1 Vikarie för föräldrarledig på en rad/tjänst på 79,18% (ca 31,67 timmar i veckan).
Du ska vara med och stötta mig i mitt vardagliga liv i hemmet och på mina fritidsaktiviteter. Jag har inget talat språk utan kommunicerar med alternativa kommunikationsstöd, och det är viktigt att du är lyhörd och kan hjälpa mig att föra min talan med andra. Har du erfarenhet av detta sedan tidigare är det en merit men inget jag ställer krav på. Det är viktigt att du behärskar svenska språket i tal och skrift till fullo.
Jag har diagnosen Retts syndrom. Jag tycker om att du som personlig assistent ligger steget före så att du kan hjälpa mig igenom mina aktiviteter.
Jag tycker om fartfyllda aktiviteter och vistas mycket utomhus. Jag badar 1 gång i veckan så du måste vara simkunnig och tåla klor.
Din arbetsplats kommer att vara där jag befinner mig, även när jag åker bort på semester, gör utflykter eller besöker släktingar och vänner.
Det är viktigt att du som söker tjänsten behärskar svenska språket väl både i tal och i skrift, önskvärt inneha B-körkort, ser helst att du är rökfri och önskvärt är kvinnliga sökanden, men självklart är alla välkomna att söka.
Låter detta intressant? Varmt välkommen in med din ansökan!
Anställningsvillkor: Tjänst på 35% och 81,68% samt vikariat.
Arbetstider: Dag, kväll, helg, natt (vaken)
Tillträde: Enligt överenskommelse
Tjänsten kan komma att tillsättas innan ansökningstiden löpt ut.
Vi har valt att själva genomföra rekryteringsprocessen och undanber oss alla former av erbjudande från annonserings- och bemannings-/rekryteringsföretag.
Vi tillämpar individuell lönesättning, semester och OB enligt kollektivavtal med Vårdföretagarna.
Om Kompis Assistans
Kompis Assistans EF gör det möjligt för personer med funktionsnedsättning att kunna leva sina liv som alla andra, utifrån sin egen förmåga och vilja. Hos oss är alla lika mycket värda och vi strävar efter rättvisa förhållanden för våra assistansberättigade och medarbetare.
Vår vision är att vara det tryggaste valet, nu och i framtiden.
Kompis Assistans EF erbjuder sedan 1995 personlig assistans till barn, ungdomar och vuxna med funktionsnedsättning i hela Sverige. Vi verkar i hela Sverige och vårt huvudkontor är placerad i Borlänge och har även kontor i Sundsvall, Stockholm och Hässleholm.
Kompis Assistans är en av de 25 största assistansanordnarna i Sverige med cirka 650 medarbetare.
Personlig assistent är ett kvalificerat och ansvarsfullt arbete. Det innebär att du behöver vara trygg i dig själv och lyhörd för andras behov. Självbestämmande, valfrihet, integritet och delaktighet är Kompis Assistans värderingar och något som du förväntas arbeta utifrån.
Belastningsregistret
För att få arbeta som personlig assistent hos oss måste du uppvisa ett utdrag ur polisens belastningsregister - utdrag (442.3). Viktigt att tänka på är att polisens handläggningstid kan vara upp till två veckor så beställ ditt registerutdrag så snart som möjligt. Utdraget kommer att efterfrågas vid en eventuell intervju. Ersättning
Vi tillämpar individuell lönesättning, semester och OB enligt kollektivavtal med Vårdföretagarna. Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-01-10
Detta är ett deltidsjobb. Arbetsgivare Kompis Assistans, Ekonomisk Fören
, https://kompisassistans.se/ Arbetsplats
Kompis Assistans Kontakt
Jörgen Parnola jorgen.parnola@kompisassistans.se Jobbnummer
9637555