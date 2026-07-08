Personliga assistenter sökes i Höganäs
Nordström Assistans AB / Vårdbiträdes- och personlig assistentsjobb / Höganäs Visa alla vårdbiträdes- och personlig assistentsjobb i Höganäs
2026-07-08
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Är du en ärlig, trygg, klarsynt, uthållig och snabbtänkt person med humor?
Då är du troligen just den vi söker! Om tjänsten Vi söker nu personliga assistenter som vill arbeta extra vid behov, med möjlighet till fast schema till en kvinna i Höganäs. Ditt uppdrag är att assistera i vardagen, vilket inkluderar assistans vid dagliga rutiner tex foto, arbete vid datorn, aktivt i trädgård, personlig hygien, måltider, på- och avklädning, samt assistans vid lyft och förflyttningar mm.
Arbetstiderna är i dagsläget förlagda enligt följande:
06.00 - 13.00
10.00 - 20.00
20.00 - 06.00 (vaken natt)
10.00 - 13.00 (dubbelassistans)
Om kunden
Du kommer att arbeta med en aktiv, social och samhällsengagerad 70 årig kvinna. Hon är självbestämmande, uttrycker tydligt sina önskemål och planerar sin vardag själv. Det är därför viktigt att du har en positiv inställning, är flexibel och anpassar dig efter hennes tempo för att på bästa sätt assistera henne med allt som behövs för att leva väl.
Hennes intressen inkluderar att vara aktiv på internet, mobilen och hålla mycket kontinuerlig kontakt med sitt stora nätverk. Som assistent kommer du att få hjälpa till med att skriva på datorn när hon dikterar. Dessutom assisterar du vid intressen som fotografering, trädgårdsarbete och matlagning. Hon bedömer att en god personkemi är en förutsättning för ett lyckat samarbete, samt att det är viktigt med en god arbetsmiljö.
Om dig
Som personlig assistent hos oss spelar du en avgörande roll i kundens trygghet, självständighet och välmående.
Vi söker dig som är:
Lyhörd och observant: Du kan lära dig tolka kundens behov, samtidigt som du vågar ställa frågor.
Positiv och ansvarstagande: Du bidrar till en god stämning och tar ansvar för dina uppgifter.
Flexibel och samarbetsvillig: Du anpassar dig till kundens tempo och önskemål.
Respektfull med integritet: Du har stor respekt för kundens integritet i hennes hem och lär dig känna av när det är lämpligt att ta ett steg tillbaka.
Du kommer få en introduktion i bland annat lyftteknik för att du ska känna dig trygg i arbetet. God fysisk behövs eftersom förflyttningar ingår i arbetsuppgifterna. Vi vill understryka att personkemin mellan dig och kunden är av största vikt och kommer att vara avgörande i det slutgiltiga urvalet.
Krav för tjänsten:
Inte röker under arbetstid.
Har goda kunskaper i svenska språket, både i tal, läsförståelse och skrift.
Har god fysisk förmåga då vissa lyft och förflyttningar förekommer.
Meriterande kvalifikationer:
Erfarenhet som personlig assistent eller från arbete inom vård och omsorg.
Körkort och tillgång till bil för att enkelt kunna ta dig till arbetsplatsen.
Omfattning: Extra vid behov, med möjlighet till ett fast schema på sikt. Antal tjänster: 2. Tillträde: Enligt överenskommelse. Urval och intervjuer sker löpande och tjänsten tillsätts så snart som möjligt. Lön: Vi tillämpar individuell lönesättning. Övriga ersättningar i enlighet med kollektivavtal.
Rekryteringsprocessen Din ansökan kan komma att läsas av personal inom Nordström Assistans, av kund och dennes anhöriga och/eller samordnare. Din ansökan kan komma att delas med våra systerbolag om din profil matchar en annan tjänst inom Team Olivia. Urval kan ske löpande och tjänsten kan komma att tillsättas innan sista ansökningsdag. Tveka därför inte att skicka in din ansökan idag!
Vid eventuell anställning För anställning hos oss på Nordström Assistans behöver du ha ett BankID och godkänner att använda ditt BankID i tjänsten. En förutsättning för att påbörja en anställning hos oss är att du som söker kan uppvisa giltig ID-handling samt giltigt personbevis och/eller eventuella dokument som styrker rätten till arbete i Sverige. Personbevis kan du enkelt ladda ned på Skatteverkets hemsida. På grund av att tjänsten kan omfatta ensamarbete, nattarbete och arbetsuppgifter som enligt Arbetsmiljöverkets föreskrifter (AFS 2012:3) inte får utföras av minderåriga, måste du ha fyllt 18 år för att få arbeta som personlig assistent hos oss.
Om du ska arbeta med denna kund krävs att du uppvisar utdrag ur belastningsregistret. Från och med den 1 mars 2026 gäller nya bestämmelser som innebär att registerkontrollen omfattar både utdrag ur belastningsregistret och utdrag ur misstankeregistret. Utdraget beställs av via Polismyndighetens e-tjänst. Observera att handläggningstiden kan variera, varför beställning bör göras i god tid. Utdragen kan beställas med BankID via följande länk: https://polisen.se/tjanster-tillstand/belastningsregistret/
och du väljer det som heter för arbete med "Äldre eller personer med funktionsnedsättning".
Vi rekommenderar att du säkerställer att du har aktuella utdrag i enlighet med gällande lagstiftning och de nya regler som träder i kraft den 1 mars 2026. För dig med anställningsstöd Nordström Assistans är ett inkluderande företag. Vi välkomnar alla sökanden och även du som har rätt till någon form av anställningsstöd genom arbetsförmedlingen. Det är frivilligt att ange denna information i din ansökan, alternativt kan du även meddela detta vid en eventuell intervju.
Nordström Assistans Vi på Nordström Assistans är övertygade att med rätt hjälp och förutsättningar kan man nå mer. Vi vill förändra, förbättra och skapa vägen till en bättre tillvaro. Vi har funnits sedan 1998 och erbjuder idag personlig assistans i hela Sverige och utgår från regionalkontoren i Stockholm, Gotland, Malmö, Jönköping och Gällivare. Vår framgång vilar på våra medarbetare och vi söker dig som vill vara en del av vårt team!
Vi följer kollektivavtal mellan Kommunal/Vårdföretagarna.
Du hittar mer information på https://www.nordstromassistans.se Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-08-07 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Arbetsgivarens referens
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "teamtailor-7526488-2092525". Arbetsgivare Nordström Assistans AB
(org.nr 556550-4007), https://jobb.nordstromassistans.se
Fosievägen 15 (visa karta
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214 31 MALMÖ Arbetsplats
Nordström Assistans Jobbnummer
9997002