Personliga assistenter sökes hos man i Örebro
2026-01-14
På Kura Omsorg arbetar vi tillsammans för alla människors rätt till att leva livet fullt ut. Nu söker vi ytterligare en kollega till vårt team, är det du?
OM TJÄNSTEN
Vi på Kura Omsorg söker flera assistenter till vår kund i Örebro. Vi söker dig som vill arbeta ca 5 nätter per månad och dig som vill arbeta som timvikarie där du hoppar in vid behov.
Arbetstiderna är förlagda enligt följande med väntetid under natten:
Söndag-torsdag: kl. 17.27-08.15
Fredag-lördag: kl. 16.57-09.00
Lördag-söndag: kl. 18.12-09.00
Tillträde sker enligt överenskommelse där vi gärna ser att du kan påbörja introduktion omgående.
OM KUNDEN
Kunden är en social och levnadsglad man i 55-års åldern som lever med följderna av en hjärnblödning. Han har nedsatt motorik, balans, syn samt viss påverkan på tal och hörsel, men kan kommunicera och göra sig förstådd. Han använder el-rullstol och är i behov av hjälp med all omvårdnad samt förflyttningar. Turner finns tillgängligt vid förflyttningar. För att bibehålla sin styrka tränar han regelbundet stående med ståskal.
Han har ett stort intresse för inredning, konst, musik, kläder och accessoarer, och uppskattar en välordnad och välstädad miljö. Sportintresset är också tydligt, särskilt hockey och fotboll. Kunden är social och har ett aktivt nätverk - vänner kommer ofta på besök i hemmet.
Vardagen präglas av fasta rutiner med mediciner, personlig omvårdnad såsom dusch, rakning och munvård, samt hjälp med hushållssysslor som mat, städning och tvätt. Han fryser lätt och föredrar att vara inomhus under kalla dagar, medan han gärna vistas ute och deltar i olika aktiviteter när vädret är varmt. Kunden värdesätter struktur, trygghet och ett respektfullt bemötande i sin vardag.ÄR DU DEN VI SÖKER?
Vi söker dig som brinner för arbete med människor och kan analysera andra individers behov. Vidare bör du vara ordningsam, lyhörd, initiativtagande samt engagerad. Du bör även vara social och trygg i dig själv, och kunna bygga en naturlig relation där kunden bemöts som en jämlik och självständig vuxen. Du behöver ha god fysik och ork för att kunna hjälpa till vid förflyttningar och omvårdnad. Stor vikt läggs vid personlig lämplighet. Kunden önskar enbart kvinnliga assistenter.KRAV
Tidigare vårderfarenhet
Rökfri
Goda kunskaper i svenska i tal och skrift
MERITERANDE
Vårdutbildning
Antal tjänster: 2 fasta nattjänster & 1 timvikariat
Lön: Vi tillämpar individuell lönesättning. Övriga ersättningar i enlighet med kollektivavtal.
Din ansökan kommer att läsas av medarbetare på Kura Omsorg, kund och anhörig. Urvalet sker löpande och tjänsten kan komma att tillsättas innan sista ansökningsdagen. Varmt välkommen med din ansökan!
För anställning hos oss på Kura Omsorg behöver du ha ett BankID och godkänner att använda ditt BankID i tjänsten. En förutsättning för att påbörja en anställning hos oss är att du som söker kan uppvisa giltig ID-handling och/eller lämna in personbevis samt eventuella dokument som styrker rätten till arbete i Sverige. Personbevis kan du enkelt ladda ned på Skatteverkets hemsida. För att kunna jobba som personlig assistent behöver du vara minst 18 år.
Om du vill arbeta med barn och unga under 18 år måste du uppvisa utdrag ur brottsregistret. Det är viktigt att du redan nu beställer ett utdrag från Polisen, då deras handläggningstid kan variera. Du beställer enkelt med BankID via denna länk: https://polisen.se/tjanster-tillstand/belastningsregistret/barn-med-funktionsnedsattning/blanketter---barn-med-funktionsnedsattning/
ATT ARBETA PÅ KURA OMSORG
Som anställd personlig assistent hos oss omfattas du av kollektivavtal samt avtalspension. Du är försäkrad på och till/från arbetet om något oförutsett skulle inträffa. Vi erbjuder friskvårdsbidrag till alla våra anställda. Dessutom anordnar vi aktiviteter som riktar sig både till dig som anställd och till kunden du arbetar med. Vi är måna om att du som medarbetare ska trivas hos oss!
DELA KANDIDATER MELLAN BOLAGEN
Din ansökan kan komma att delas med våra systerbolag om din profil matchar en annan tjänst inom Team Olivia. Du ger ditt medgivande i ansökan.
FÖR DIG MED ANSTÄLLNINGSSTÖD
Om du som söker har rätt till någon form av anställningsstöd tar vi som arbetsgivare på Kura Omsorg även detta i beaktning vid en eventuell anställning. Det är frivilligt att ange denna information i din ansökan, alternativt kan du även meddela detta vid en eventuell intervju. Så ansöker du
