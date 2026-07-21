Personliga Assistenter Sökes
Stemo Byggtjänst i Kiruna AB / Vårdbiträdes- och personlig assistentsjobb / Kiruna Visa alla vårdbiträdes- och personlig assistentsjobb i Kiruna
2026-07-21
, Gällivare
, Jokkmokk
, Pajala
, Överkalix
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Har du brukar fokus, är lyhörd och flexibel samt har god förmåga till samverkan. Då är det dig jag söker.
Jag söker personliga assistenter på heltid. Arbetet består av dag, kväll samt helg tjänstgöring. Tillträde sker efter överenskommelse.
Som personlig assistent så arbetar du i mitt hem i enlighet med LSS-lagen. Djur finns i hemmet. Körkort och bil behövs då jag bor utanför Kiruna.
När det gäller utbildning så värderas dina personliga egenskaper före utbildning. Men det är bra om du har erfarenhet från yrket personlig assistent.
Är du intresserad och vill veta mer så hör gärna av dig. Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-09-06
E-post: stemo0505@gmail.com Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Stemo Byggtjänst I Kiruna AB
(org.nr 556807-0618) Körkort
För detta jobb krävs körkort. Arbetsplats
Stemo Byggtjänst i Kiruna AB Jobbnummer
10008694