Personliga assistenter sökes
2025-12-11
, Munkedal
, Färgelanda
, Vänersborg
, Trollhättan
, Vårgårda
, Mölndal
, Haninge
, Växjö
Vi växer och söker nu drivna och omtänksamma personliga assistenter till flera av våra brukare. Hos oss får du ett arbete som verkligen betyder något - där du varje dag bidrar till att skapa trygghet, självständighet och livskvalitet för en annan människa.
Om rollen:
Som personlig assistent arbetar du nära våra brukare och stöttar i vardagen utifrån deras individuella behov. Arbetsuppgifterna kan omfatta allt från personlig omvårdnad och praktiska sysslor i hemmet till aktiviteter, träning och socialt umgänge. Vi söker dig som vill vara en stabil, positiv och engagerad del av brukarens vardag.
Vi erbjuder:
En arbetsplats med hjärta och kvalitet
Stöttande chefer och god introduktion
Trygga anställningsvillkor
Ett meningsfullt arbete där du gör skillnad på riktigt
Möjlighet till både heltid, deltid och timanställning
Arbetstid:
Arbetspassen varierar mellan dag, kväll, natt och helg beroende på brukare. Vi matchar dig mot det uppdrag som passar dig bäst.
Känner du att detta är jobbet för dig? Tveka inte - skicka in din ansökan redan idag. Urval sker löpande.
Företagsinformation
Inkludera assistans i Sverige AB tidigare MR Assistans grundades år 2015 och jobbar hårt för sina kunders rättigheter och sina anställdas status i samhället. Hållbarhet gäller inte bara luften vi andas, bilarna vi kör eller energislagen vi använder. Hållbarhet är så mycket mer än så och omfattar oss alla. Vi vill verka för hållbar omsorg, för hållbara arbetsplatser och -villkor och för ett hållbart och ansvarsfullt välfärdssystem där privata och kommunala aktörer agerar tillsammans med myndigheter mot ett gemensamt mål: en hållbar välfärd.
Med tydlighet och transparens inom både kvalitet, ekonomi och miljöpåverkan vill vi leda utvecklingen av en ny, ansvarstagande branschrörelse. Vi vill att varje människa ska kunna känna sig trygg med att det finns en god välfärd, inte bara idag utan även i framtiden. Så ansöker du
Inkludera Assistans Kontakt
Uppdragschef
Dardan Bllacak Dardan.bllacak@inkluderaassistans.se Jobbnummer
