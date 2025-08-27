Personliga assistenter sökes
LSS-Partner AB / Vårdbiträdes- och personlig assistentsjobb / Göteborg
2025-08-27
, Mölndal
, Partille
, Kungälv
, Lerum
eller i hela Sverige Visa alla jobb hos LSS-Partner AB i Göteborg
Vi söker assistenter till några av våra uppdragsgivare. Vi söker visstidsanställda men även timvikarier. I vissa uppdrag uppskattas körkort. Personkemi är helt avgörande.
Då många av våra uppdragsgivare behöver hjälp med sin kommunikation krävs goda kunskaper i svenska i både tal och skrift.
Uppdragsgivarna bor i Göteborg med omnejd.
Beroende på vad ni har för erfarenhet och utbildning utgör vad ni kan få för uppdrag. Vi har varierad tjänstgöringsgrad, men hos oss börjar man alltid som timvikarie men möjlighet för visstidsanställning är stor om man klickar med en av våra uppdragsgivare.
Arbetstider är förlagda över hela dygnet och även helger.
Tillträde snarast.
OBS! Ansökan endast via e-post till följande epostadress:jobb@lss.se
LSS-Partner AB är ett företag som arbetar för personer som har personlig assistans. Vi är formell arbetsgivare åt assistenter, har utbildningsverksamhet samt ger råd och stöd till arbetsledare och assistenter. Vi är anslutna till Fremia och har tecknat gällande kollektivavtal. Vi har idag 50 uppdragsgivare och drygt 270 anställda assistenter. Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2025-09-26
E-post: jobb@lss.se Omfattning
Detta är ett deltidsjobb.
(org.nr 556538-4541)
Järnbrotts Prästväg2 (visa karta
)
421 47 VÄSTRA FRÖLUNDA
