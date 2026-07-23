Personliga assistenter omgående till Sollefteå
Carelli Assistans AB / Vårdbiträdes- och personlig assistentsjobb / Sollefteå Visa alla vårdbiträdes- och personlig assistentsjobb i Sollefteå
2026-07-23
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eller i hela Sverige Visa alla jobb hos Carelli Assistans AB i Sollefteå
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eller i hela Sverige
Vi söker omgående timvikarier till två av våra kunder i Sollefteå med omnejd. Som personlig assistent ger du individuellt anpassat stöd utifrån kundens behov, önskemål och förutsättningar.
Vi söker dig som:
Är ansvarsfull och har ett professionellt förhållningssätt
Är flexibel och kan arbeta med kort varsel
Är lyhörd och anpassningsbar utifrån kundens behov och önskemål
Har goda kunskaper i svenska språket och vana av dokumentation
Meriterande
B-körkort
Erfarenhet av hjälpmedel och olika funktionsvariationer
Tidigare erfarenhet som personlig assistent
Vi erbjuder
Ett omväxlande och meningsfullt arbete
En trygg introduktion som ser till att du får med dig allt du behöver veta
Tillgänglig och erfaren chef som också är ansvarig för kundens assistans
Friskvårdsbidrag
Flexibel timanställning
Schyssta anställningsvillkor enligt kollektivavtal via Vårdföretagarna Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-08-02 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Arbetsgivare Carelli Assistans AB
(org.nr 556909-8063)
881 41 SOLLEFTEÅ Körkort
För detta jobb krävs körkort. Kontakt
Områdeschef
Malin Brasjö malin.brasjo@carelli.se Jobbnummer
10009843