Personliga assistenter
Kristianstads kommun / Vårdbiträdes- och personlig assistentsjobb / Kristianstad Visa alla vårdbiträdes- och personlig assistentsjobb i Kristianstad
2026-06-30
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eller i hela Sverige
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Som personlig assistent inom Kristianstads kommun ingår du i en organisation med nära samarbete med kund, kollegor, stödpedagog, enhetschefer och andra aktörer i ett ständigt lärande. Som medarbetare hos oss erbjuds du ett meningsfullt arbete där du är med och gör skillnad i någons liv.
Välkommen med din ansökan!
Din roll hos oss
Vi söker fler medarbetare som vill arbeta som personlig assistent hos oss. I denna rekrytering söker vi medarbetare som vill arbeta med våra kunder som har autism. Arbetsplatserna är i Kristianstad respektive Åhus. För att lyckas i rollen tror vi att du som söker har flera års erfarenhet av att arbeta med målgruppen.
Arbetsuppgifterna består främst i att ge våra kunder individuellt stöd och omvårdnad, att utveckla och upprätthålla förmågor och kommunikation med hänsyn till funktionsnedsättningen. Du stödjer kundernas delaktighet i fritids- och kulturaktiviteter, delaktighet på alla olika nivåer, individ, grupp och samhällsnivå samt självbestämmande och personliga integritet.
Vem söker vi?
Vi söker dig som har gymnasieutbildning som barnskötare, omvårdnadsutbildning, eller 3 årig gymnasieutbildning med påbyggnadsutbildning som personlig assistent. Du har erfarenhet av att arbeta med människor med funktionsvariationer samt i förekommande fall utföra medicinska uppgifter på delegation av sjuksköterska eller bistå kund med egenvård. Du har kunskap kring autism. Vi ser gärna att du har erfarenhet att arbeta med alternativ kommunikation TAKK, lågaffektivt bemötande och tydliggörande pedagogik.
Eftersom arbetet kräver kommunikation och dokumentation förutsätter vi att du har datorvana samt behärskar svenska i tal och skrift. Det är en förutsättning för tjänsten att du kan cykla och simma och B-körkort för manuell växellåda är meriterande.
Som person har du en god samarbetsförmåga, är stresstålig och flexibel för att kunna hantera förändrade situationer i arbetet och i mötet med kunden. Du är lösningsfokuserad och gör ditt yttersta för att stötta kunden. Vidare har du förmåga att självständigt planera arbetet och fatta egna beslut samtidigt som du har förmåga att respektera fattande beslut och utföra arbetet på uppdrag av andra.
Vid erbjudande om anställning krävs att du uppvisar registerutdrag enligt gällande lagstiftning.
Det här är vi
Omsorgsförvaltningens verksamhet riktar sig till äldre och personer som har behov av funktionsstöd samt till personer med behov av hemsjukvård. Verksamheten är funktionsindelad i fyra verksamhetsområden: stöd i ordinärt boende, stöd i vård- och omsorgsboende, hälso- och sjukvård samt funktionsstöd. I förvaltningen finns också myndighetsenheten, riksgymnasiet och hjälpmedelscentrum i Östra Skåne.
Vi erbjuder
Vi är drygt 7000 medarbetare i Kristianstads kommun som gör skillnad i människors vardag, varje dag. Hos oss hittar du medarbetare som brinner för välfärden och vill utveckla idéer till verklighet. Kristianstads kommun erbjuder flera olika karriärvägar så att du kan utvecklas genom hela arbetslivet. Läs mer om våra förmåner och oss som arbetsgivare här.
Bra att veta
Har du skyddade personuppgifter ska du inte ansöka via ansökningsknapp. Istället skickar du din ansökan med posten eller lämnar ansökan på Rådhus Skåne. Märk kuvertet med titel och referensnummer. Har du frågor kan du kontakta medborgarcenter 044-13 50 00.
Har du frågor kring hur du gör din ansökan, kontakta systemets support på telefon 0771-69 36 93. Välj 1 - Visma Recruit och 2 - arbetssökande.Publiceringsdatum2026-06-30Ersättning
Kristianstads kommun tillämpar individuell och differentierad lönesättning.Tillträde
Tillträde enligt överenskommelse
Löneform: Månadslön.
Anställningsform: Tillsvidareanställning.
Varaktighet: Tillsvidare. Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-07-14 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Arbetsgivarens referens
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "OMS-2026-167". Omfattning
Detta är ett deltidsjobb. Arbetsgivare Kristianstads Kommun
(org.nr 212000-0951)
291 80 KRISTIANSTAD Körkort
För detta jobb krävs körkort. Arbetsplats
Kristianstad Kommun, Funk Boende & Personlig Assistans Kontakt
Enhetschef
Jessica Wilton 044-13 54 51 Jobbnummer
9985925