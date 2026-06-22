Personliga assistenter
Emil Eskilstuna Modellen av Independent Living / Vårdbiträdes- och personlig assistentsjobb / Eskilstuna Visa alla vårdbiträdes- och personlig assistentsjobb i Eskilstuna
2026-06-22
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, Strängnäs
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, Flen
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eller i hela Sverige
Kooperativet EMIL är en assistansanordnare som varit verksam sedan 1994.
Vår målsättning är att erbjuda medlemmarna en god livskvalitet med trygghet och säkerhet i sin assistans. Vi fokuserar på våra medlemmars integritet, det mänskliga värdet och att våra medlemmar ska ha ett så oberoende liv som möjligt med hjälp av personlig assistans. Hos oss får du chansen att göra skillnad i en annan människas liv, med hjälp av ditt engagemang.
Kooperativet EMIL söker just nu flera vikarier som kan börja omgående och som kan jobba hos oss i sommar. Var gärna tydlig med din tillgänglighet i ansökan.
Vi söker dig som är positiv och flexibel och har ett professionellt förhållningssätt. Du kan ta egna initiativ men också följa riktlinjer och instruktioner. Tidigare erfarenhet av att ha arbetat med människor, yrkeserfarenhet från vård- och omsorg och/eller utbildning inom området är ett krav.
Arbetstiderna är förlagda på dagtid, kvällstid, helger och vaken natt. Var tydlig i din ansökan om hur din tillgänglighet ser ut.
Vi ser gärna att du är utbildad undersköterska alternativt har en längre erfarenhet av att arbeta inom vård och omsorg.
Du kommer att vara en del av medlemmens vardag, med allt vad det innebär. Till arbetsuppgifterna hör sysslor som matlagning, städning, stöd vid på- och avklädning.
I en de här assistanserna förekommer det sjukvårdande insatser, såsom såromläggning, sondmatning och hostmaskin. Epilepsi förekommer och det är meriterande om du har erfarenhet av det.
Det är viktigt med kommunikation för att det ska fungera så bra som möjligt i assistanserna och därför behöver du kunna uttrycka dig obehindrat på svenska i tal och skrift.
Vid anställning förväntas du kunna uppvisa ett utdrag ur polisens belastningsregister.
Tveka inte att kontakta oss om du har några frågor. Vi ser fram emot din ansökan! Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-07-05
E-post: erika.fredriksson@kooperativetemil.se Arbetsgivarens referens
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "Sommar 2026". Arbetsgivare Emil Eskilstuna Modellen Av Independent Living
, http://www.kooperativetemil.se
Lagerkvistgatan 2 (visa karta
)
633 46 ESKILSTUNA Arbetsplats
Kooperativet Emil Kontakt
Assistanskoordinator
Evelina Dagberg 016517430 Jobbnummer
9973606