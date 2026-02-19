Personliga assistent och arbetsledarroll i Eskilstuna
2026-02-19
Assistans kompetens är en erfaren och engagerad assistansanordnare som erbjuder personlig assistans av hög kvalitet över hela Sverige med starkt fokus på individens behov.
Vår kunniga och motiverade personal är kärnan i vår verksamhet och vi arbetar aktivt för att ge de bästa förutsättningarna att lyckas i sitt uppdrag. Alla våra chefer har dessutom själva arbetat som personliga assistenter.
Vi har kollektivavtal samt är godkända av IVO och IFA. Gå gärna in på www.assistanskompetens.se
för att läsa mer om oss eller på assistanskoll.se
Personlig assistent sökes till social och aktiv ung man
Vi söker dig som vill göra skillnad - varje dag. kunden är en glad, aktiv och social ung man som nu söker en trygg och engagerad personlig assistent.
Om uppdraget:
Som personlig assistent kommer du att:
• Stötta kunden i vardagen, både i hemmet och på daglig verksamhet
• Följas åt på promenader, fikabesök och andra vardagsaktiviteter
• Hjälpa till att skapa struktur och trygghet i tillvaron
• Arbeta efter tydliga arbetsbeskrivningar och genomförandeplaner
Vi söker dig som:
• Är självständig, trygg och har ett gott omdöme
• Har "skinn på näsan" och kan ta ansvar i olika situationer
• Trivs med att arbeta nära en annan person i dennes hem
• Har ett genuint intresse för människor
• Inte är allergisk - kunden tycker mycket om djur
• Har B-körkort för manuell växellåda (ett krav, då körning är en del av arbetet)
• Kan arbeta dygnspass med sovande jour
Arbetsledare
För rätt person finns det även möjlighet att utveckla en roll som arbetsledare. Meriterande om du har ledarskapserfarenhet sen tidigare, men arbetsgivaren utbildar även internt. Skriv gärna i din ansökan om denna rollen skulle vara intressant för dig och vilken erfarenhet du har!
Meriterande (men inte krav):
• Erfarenhet av att arbeta med autism
• Kunskap om AKK (alternativ och kompletterande kommunikation)
Arbetstid:
• Dygnspass med sovande jour 3,5 h enligt schema
Vi söker även vikarier vid behov som kan hoppa in vid ordinarie assistents sjukdom eller ledighet.
Endast kvinnliga sökanden.
Vill du arbeta med ett meningsfullt uppdrag där du verkligen gör skillnad? Skicka in din ansökan redan idag!
Sista dag att ansöka är 2026-03-21
Sista dag att ansöka är 2026-03-21
E-post: maria@assistanskompetens.se
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "Eskilstuna".
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Assistans Kompetens i Sverige AB
(org.nr 556811-1008)
För detta jobb krävs körkort.
Kund och personalansvarig
Maria Bergman maria@assistanskompetens.se
9752124