Personliga assistent Ljung - Assistans kompetens

2025-08-23
Personlig assistent sökes - gärna med hästvana
Hej!
Jag söker nu en kvinnlig personlig assistent som vill bli en del av min vardag - en vardag fylld av natur, djur, lugn och struktur. Arbetet innebär att finnas som stöd i såväl praktiska sysslor som stunder av vila.
Söker dig till som vill vara timvikarie vid behov eller om allt känns bra, till en mindre tjänst. Kanske är du den jag söker?
Om dig:
Du är frisk och fysiskt rörlig, klarar lyft och tempo.
Älskar att vara utomhus i alla väder - motto: "Det finns inget dåligt väder, bara dåliga kläder!"
Du har körkort och tillgång till bil.
Gillar matlagning och bakning.
Har ett naturligt högt tempo men är samtidigt lyhörd, trygg och flexibel.
Du gillar ordning och reda, är respektfull, pålitlig och omtänksam.
Du tycker om katter (för här styr katten ).
Du har inga problem med min kristna tro och är öppen för att jag ibland deltar i kristna sammankomster.
Du är punktlig och kan anpassa dig efter mitt dagsformstempo.
Om mig:
Jag är en aktiv kvinna som älskar att vara ute i naturen, baka, laga mat och ibland bara njuta av tystnaden.
Jag uppskattar struktur och ordning, och tycker om människor som är snabba i tanke och handling - jag blir lätt stressad av att vänta.
Jag är infektionskänslig, så jag undviker kontakt med personer som är sjuka eller har småbarn hemma.
Viktigt att veta:
Du är assistent i alla miljöer
Jag pratar, planerar och tänker själv, men behöver ibland hjälp att genomföra saker.
Tjänsten passar dig som har hjärtat på rätt ställe och trivs med att vara nära djur, natur och människor.
Känner du igen dig?
Skicka då ett personligt brev och CV - jag ser fram emot att höra från dig! Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2025-09-22
E-post: fam@assistanskompetens.se Arbetsgivarens referens
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "LJUNG". Omfattning
Detta är ett deltidsjobb. Arbetsgivare Assistans Kompetens i Sverige AB
(org.nr 556811-1008)
524 42 LJUNG Körkort
För detta jobb krävs körkort. Jobbnummer
9472627