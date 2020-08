Personlig Tränare till Ystad! - Fitness 24seven AB - Instruktörsjobb i Ystad

Fitness 24seven AB / Instruktörsjobb / Ystad2020-08-26I rollen som Personlig Tränare på Fitness24seven kommer du att jobba i en miljö där träning och hälsa är i centrum. Fitness24Sevens målsättning är att göra personlig träning mer lättillgängligt för fler människor, bland annat genom att medlemskap inte är nödvändigt för att anlita en PT.Som Personlig Tränare får du ett varierande jobb där dina kunder står i fokus. Jobbet innebär mycket kontakt med olika typer av människor där du blir en viktig del i deras resa mot sina mål. Här får du möjligheten till att bygga upp din egna kundbas för att kunna utveckla långsiktiga relationer.2020-08-26Har en giltig FRISK PT-licensHar en PT utbildning från ex. The Academy, SAFE, PT School, Axelsons eller motsvarande. FRISK-godkänd utbildning är önskvärt.Har ett genuint intresse av träning och hälsa med viljan att utvecklas till en ännu bättre PT.Vill göra karriär och har uthålligheten som krävs för att etablera dig som PT.Motiveras av att arbeta mot individuella och gemensamma målsättningar.Är ansvarstagande och trivs med att arbeta självständigt.Är en utpräglad sälj- och serviceperson med god kommunikationsförmåga.Behärskar svenska språket i tal och skrift eftersom all internutbildning sker på svenska samt att arbetsuppgifter såsom kost- och livsstilsrådgivning ställer krav på god verbal kommunikationsförmåga.Erfarenhet som personlig tränare, instruktör och/eller tränare inom idrottsklubb/förening är meriterande liksom erfarenhet av försäljning och ledarskap.Sista dag att ansöka är 2020-10-12Fitness 24Seven ABJennygatan 1027142 Ystad5334721