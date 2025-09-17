Personlig Tränare Till Sats Telefonplan
Vill du inspirera människor till att bli hälsosammare och gladare?
Vill du vara med och bidra till att bekämpa en av de största hälsoutmaningarna i vår tid? Det är det vi gör på SATS genom att inspirera våra medlemmar, och därmed skapa en sundare och gladare livsstil. Du kommer att jobba i ett team med energiska kollegor, och få möjligheten att vara både professionell och personlig.
Nu söker vi en heltidssatsande Personlig Tränare till SATS Telefonplan!
Så kan du vara med och skapa en förändring Som Personlig Tränare på SATS ger du våra medlemmar unika träningsupplevelser i en säker och professionell miljö. För många av våra medlemmar är arbetet med en personlig tränare nyckeln till att lyckas träna och uppnå en varaktig livsstilsförändring. Du kommer nära medlemmarna redan i det första mötet där du gör en grundlig kartläggning av behoven. Du använder din expertis för att skräddarsy realistiska, motiverande och individualiserade kost- och träningsplaner som hjälper medlemmarna att uppnå sina mål.
Du är en positiv inspiratör, lagspelare och bidragsgivare utöver ditt eget ansvarsområde, och tillsammans med dina kollegor på centret ser du till att centret levererar exceptionell standard inom alla områden och utvecklas vidare.
Är det här en bra beskrivning av dig? * Du är registrerad på www.ptlicens.se.
Där kan du antingen registrera dig genom att ha genomfört en av Friskvårdsföretagen godkänd utbildning, ha en gedigen arbetserfarenhet som PT alternativt genomfört deras prov med godkänt resultat. * Du är en inspiratör som ger varje kund en unik träningsupplevelse baserat på konkreta och individuella målsättningar * Du gillar försäljning och tar ansvar för att etablera och utveckla din egen kundportfölj * Du känner dig trygg och bra på att skapa och upprätthålla relationer * Du är positiv och inkluderande * Du arbetar självständigt och tar initiativ * Du är noga med att följa procedurer, du respekterar regler och riktlinjer * Du vill arbeta mer än 20h/vecka och är införstådd med att arbetstiderna även inkluderar kvällar och helger * Har du tidigare erfarenhet av rollen som Personligt Tränare ses detta som meriterande
De bästa anledningarna till att bli en del av vårt team * SATS har en lång erfarenhet av att tillhandahålla PT-tjänster och erbjuder en säker och trygg anställning * Du blir en del av ett kompetent och professionellt team där alla är lagspelare och hjälper varandra att lyckas * Du har en unik tillgång till potentiella kunder genom centrets medlemsbas * Du får arbeta med en mycket viktig och spännande produkt i ständig utveckling * Du får goda utvecklingsmöjligheter genom vårt interna utbildningsprogram, SATS Academy * Som ny PT på SATS kommer du att arbeta med vårt introduktionsprogram PT START. Där har du möjlighet att hjälpa alla medlemmar att komma igång med sin träning och bidra till att skapa goda träningsvanor. Att arbeta med PT START är den perfekta starten till att bli en framgångsrik PT. Här kan du enkelt få erfarenhet av försäljning samt bygga relationer med potentiella PT-kunder.
Som PT på SATS är du involverad i att göra ett viktigt jobb för vårt samhälle. Du hjälper människor till ett bättre liv, att förverkliga ett mål eller kanske till och med en dröm. Det är detta som gör att vi på SATS sannolikt kommer att ha en trevligare och mer meningsfull arbetsdag än många andra.
• Vi gör bakgrundskontroller på samtliga personer vi avser att anställa. Om du har några frågor angående rollen tryck på Contact nedan. Fackliga frågor besvaras av Unionenklubben på SATS, unionen@sats.se
