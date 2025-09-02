Personlig Tränare & Centervärd, Itrim Västerås
2025-09-02
Tjänstebeskrivning I rollen som Personlig Tränare & Centervärd jobbar du nära medlemmarna och följer deras utveckling, både som vikt- och träningsmedlemmar. Din uppgift är att skapa långsiktiga och givande relationer som hjälper medlemmarna att lyckas och trivas. Som centervärd är du medlemmarnas första kontakt och har en viktig roll i att bemöta medlemmen, skapa en god relation och ge exceptionell kundservice.
I rollen ingår både att möta medlemmar på centret genom bokade möten, samt kontakt till både befintliga och potentiellt nya medlemmar via telefon. Arbetet kräver att du kan kommunicera svenska både i tal och skrift.
Tjänsten är omväxlande och omfattar allt från Personlig Träning, kundvård och försäljning. Vi arbetar i små, tajta team som hjälps åt med den dagliga driften - en stor del av generell skötsel av centret, så som städ och service, utförs av centervärden. Vad det gäller försäljningen så stöttar vi såklart varandra men du bär huvudansvaret för att dina timmar och PT grupper är fullbokade, samt en full kalender med bokat PT tid utefter dina individuella mål.
Anställningen är en visstidsanställning på timme, och är delat personlig träning med centervärd, med möjlighet till mer.
Tjänsten innebär att arbetstiderna är primärt kvällar och helger. En hög grad av flexibilitet är därför viktigt.
Låter det som ett roligt och stimulerande uppdrag för dig? Intervjuer sker löpande så skicka in din ansökan så snart som möjligt.
Arbetsuppgifter Här är följer några exempel på arbetsuppgifter:
Personlig träning, individuellt och i liten grupp samt gruppträning utomhus
Träningsintroduktioner för nya medlemmar
Inspirera och hjälpa till i träningscirkeln EGYM
Medlemsutveckling och löpande träningsuppföljningar
Försäljning av medlemskap
Aktiv försäljning av varor och tjänster
- Löpande utveckla merförsäljning på centret
Medlemskommunikation
Kvalifikationer Vi söker dig som har en relevant bakgrund och/eller utbildning inom hälsa och kundservice. Väl på plats erbjuder vi alla våra anställda en grundutbildning i tre steg och löpande kompetensutveckling på specifika områden. Du bör också ha en utbildning som personliga tränare från någon av nedanstående aktörer.
- SAFE
- The Academy
- PT-School
- Eleiko Exceed Performance
- DS PT School
- MF Gruppen PT-utbildning
- GIH hälsopedagogprogrammet
- Fustra
- Axelssons
- Ylab
Egenskaper Du har god planeringsförmåga, god social kompetens och brinner för att sprida en positiv energi omkring dig. Du trivs att jobba med människor och hjälpa att nå sina mål. Ett eget driv mot dagliga försäljningsmål för centret, och de individuella mål som förväntas i rollen, är nyckeln till framgång i denna tjänst. Den breda rollen kräver att du uppskattar att växla mellan aktiva träningstimmar och en utåtriktad centervärdsroll.
Itrims koncept för hållbar viktminskning är ledande och bygger på beteendeförändring för en hälsosammare livsstil. Metoden är forskningsbaserad och vetenskapligt beprövad. Fokus ligger på kost, träning och återhämtning. Nyckeln till framgång är personligt stöd såväl som snabba och mätbara resultat. En studie visar att medlemmarna i snitt går ner 10,9 kg och minskar midjemåttet med 11,8 cm under de första veckorna, ett resultat som också håller i sig ett år senare.
Itrim startade 2003 och har en kombination av franchise och helägda center. Kedjan har nyligen investerat i smarta träningsmaskiner från EGYM och vågar från InBody. All data och medlemsutveckling lagras i en molnbaserad app där den är lättillgänglig för medlemmar och medarbetare. Itrim har ett brett sortiment av egna varor som kostersättning, smoothies, bars och proteinberikade produkter som gröt och pannkakor. Teamen består av hälsocoacher och personliga tränare med ett genuint engagemang och medlemmens bästa i fokus.
Vill du veta mer om Itrim och hur det är att jobba hos oss? Följ oss i sociala media eller lyssna på Itrimpodden! Ersättning
Fast och rörlig lön Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2025-09-28 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Omfattning
Detta är ett deltidsjobb. Arbetsgivare Itrim Sverige AB
(org.nr 556641-0162), http://www.itrim.se/ Arbetsplats
Itrim Jobbnummer
9487499