Personlig Tränare & Biträdande Platschef
Bionic Sweden AB / Fritidsledar- och idrottsinstruktörsjobb / Stockholm Visa alla fritidsledar- och idrottsinstruktörsjobb i Stockholm
2026-01-10
, Solna
, Lidingö
, Sundbyberg
, Danderyd
eller i hela Sverige Visa alla jobb hos Bionic Sweden AB i Stockholm
Vi på Bionic söker nya medarbetare för att förstärka vårt team på Regeringsgatan i Stockholm.
Vi söker dig som kan axla rollen som Biträdande Platchef. Rollen ställer krav på dig som tränare, din förmåga att strukturera arbetet i studion samt nå uppsatta mål. Som ledare har du ett operativt fokus men är också ansvarig för analys, uppföljning samt genomföra de aktiviteter som krävs. Tillsammans med dina medarbetare ansvarar du även för den dagliga driften av studion, träning av kunder, schemaläggning, försäljning och resultat. Du ingår som en naturlig del av bemanningen i receptionen med arbetstider på dagar, kvällar och helger.
På BIONIC jobbar vi med personlig träning och EMS (elektrisk stimulering av musklerna). Detta är ett välbeprövat koncept som snabbt växer i popularitet på den svenska marknaden. Utforska gärna vår hemsida och sociala plattformar för mer information om vår verksamhet.Publiceringsdatum2026-01-10Kvalifikationer
• Du skall vara licensierad personlig tränare eller ha motsvarande utbildning på högskolenivå samt relevant arbetslivserfarenhet.
• Flytande svenska och engelska i tal och skrift.
• Du skall ha jobbat som personlig tränare i några år och ha lätt för att arbeta med människor.
• God kundservice och säljvana är ett måste.
• God datorvana och lätt för att lära nya system.
PERSONLIGHET
Som person är du driven, målinriktad och har starka ledaregenskaper. Du är trygg i dig själv, är tydlig i din kommunikationsförmåga samt brinner för att hjälpa människor till ett hälsosamt liv. Vidare arbetar du strukturerat och organiserat samt är handlingskraftig och beslutsam.
Tjänsten är på 75% med varierade arbetstider som omfattar dagar, kvällar och helger.
Tjänsten förväntas starta januari 2026
Vi tar endast emot fullstädninga ansökningar via vår hemsida och du blir kontaktad av oss förutsatt att din bakgrund matchar den profil som vi söker.
Lycka till med din ansökan! Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-01-31 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Arbetsgivarens referens
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "RG". Omfattning
Detta är ett deltidsjobb. Arbetsgivare Bionic Sweden AB
(org.nr 556990-0250), http://bionicems.se/jobs
Regeringsgatan 52-54 (visa karta
)
111 56 STOCKHOLM Jobbnummer
9677080