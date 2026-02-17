Personlig tränare, gruppträningsinstruktör
Dekada AB / Fritidsledar- och idrottsinstruktörsjobb / Växjö Visa alla fritidsledar- och idrottsinstruktörsjobb i Växjö
2026-02-17
, Alvesta
, Uppvidinge
, Lessebo
, Hylte
eller i hela Sverige Visa alla jobb hos Dekada AB i Växjö
Vill du inspirera andra till en hälsosammare livsstil? Vi söker tränare och coacher till vårt team!
Vi söker dig som brinner för att motivera människor till bättre hälsa och livskvalitet. Hos oss får du arbeta med träning och coachning framförallt i PT-Smallgroups men också individuellt, i par och mer traditionell gruppträning - allt med fokus på hållbar förändring.Publiceringsdatum2026-02-17Om tjänsten
Du kommer att arbeta i olika sammanhang där träning och livsstilsförändring står i centrum. Det kan innebära coachning i strukturerade livsstilsprogram, likväl som mer klassisk personlig träning. Rollen anpassas i viss mån utifrån din bakgrund och erfarenhet, och för rätt person erbjuder vi även utbildningar för att kunna arbeta inom våra program.
Vi söker dig som:
Har ett genuint intresse för träning, hälsa och att arbeta med människor.
Har lätt för att skapa förtroende och möta människor i förändring.
Är ansvarstagande, lyhörd och trygg i att leda både individuellt och i grupp.
Vill vara en del av ett professionellt team med höga ambitioner och stor arbetsglädje.
Utbildning som personlig tränare, hälsocoach, fysioterapeut eller motsvarande är ett krav. Vi fäster stor vikt vid rätt personlighet och inställning framför formella meriter.
Tjänsten passar även dig som inte vill arbeta med försäljning - hos oss finns en etablerad säljfunktion, så du kan fokusera på det du gör bäst: att coacha och inspirera.
Eftersom vi även jobbar mycket med äldre personer med sämre språkkunskaper är det ett krav att du talar svenska flytande. Andra språkkunskaper är meriterande.
Anställningsform
Timanställning/provanställning till att börja med, med möjlighet till fast deltidsanställning senare för rätt person. Arbetstider på dag-, kvälls- och/eller helgtid.
Placeringsort
VäxjöSå ansöker du
Skicka din ansökan med CV och kort personligt brev till info@naturalfit.se
så snart som möjligt.
Urval sker löpande och tjänsten kan tillsättas innan sista ansökningsdatum. Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-03-15
E-post: info@naturalfit.se Omfattning
Detta är ett deltidsjobb. Arbetsgivare Dekada AB
(org.nr 556945-0074)
Liedbergsgatan 15 (visa karta
)
352 32 VÄXJÖ Arbetsplats
Natural Fit Kontakt
Anläggningsansvarig
Daniel Evaldsson daniel@naturalfit.se 070-640 51 54 Jobbnummer
9747999