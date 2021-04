Personlig Tränare - Gympro Consulting AB - Instruktörsjobb i Göteborg

Prenumerera på nya jobb hos Gympro Consulting AB

Gympro Consulting AB / Instruktörsjobb / Göteborg2021-04-12Personlig är ledordet i träning och behandling hos oss på Gympro.Hos oss är varje klient unik.Det är dina mål som är vårt uppdrag!Gympro startade under 2012 och växte först fram online via kanalen Twitter. Gympros kunnande som innebar en helhetssyn på varje individ med skräddarsydd kost och träning för varje klient uppskattades snabbt av kunderna. 2013 skapades den första PT studion i Majorna i Göteborg och idag är Gympro etablerat nere vid vattnet i vackra Eriksberg samt i centrala Göteborg i Linné. Gympro hjälper människor över hela Sverige med att förbättra sin hälsa. Detta sker på plats i studion, arbetsplatsen eller via träning online. Gympro gör årligen ett flertal friskvårdssatsningar ute på företag i form av föreläsningar, träningar och skräddarsydda upplägg.Våra personliga tränare hjälper kunderna att träna effektivt, säkert och genom skräddarsydda upplägg. Du anpassar upplägg efter varje PT-kunds mål och behov. Som PT motiverar du och pushar kunden att nå sina mål. Vi jobbar alltid i team med PT, Kostrådgivare, Osteopat och i vissa fall beteendevetare för att kunna sy ihop den mest anpassade planen för kunden.Arbetet som personlig tränare & massör hos oss kräver att du genomfört en av oss godkänd PT-utbildning.Vi söker dig som:brinner träning och hälsahög socialkompetensär driven och arbetar mot både individuella och gemensamma målarbetstiden är förlagd kvällar och helgerÖppen för allaVi fokuserar på din kompetens, inte dina övriga förutsättningar. Vi är öppna för att anpassa rollen eller arbetsplatsen efter dina behov.2021-04-12Sista dag att ansöka är 2021-08-31Gympro Consulting ABÖvre Husargatan 2741314 Göteborg5685717