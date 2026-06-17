Personlig servicetekniker inriktning däck
Bilmånsson i Skåne AB / Fordonsmontörsjobb / Ängelholm Visa alla fordonsmontörsjobb i Ängelholm
2026-06-17
, Åstorp
, Bjuv
, Bräcke
, Båstad
eller i hela Sverige Visa alla jobb hos Bilmånsson i Skåne AB i Ängelholm
, Klippan
, Eslöv
, Hässleholm
, Lund
eller i hela Sverige Publiceringsdatum2026-06-17Om tjänsten
Personlig Servicetekniker (PST) är ett koncept för hur vi arbetar på våra verkstäder med kunden i fullt fokus. Du har hand om kunden hela vägen från tidsbokning till att bilen är klar för avhämtning. Från mottagande, arbetsplanering, service och reparation till återlämning av bilen, betalning och slutligen uppföljning av besöket.
Du servar och reparerar med kompetens och noggrannhet, alltid med kundens bästa för ögonen. Till ditt stöd har du avancerade diagnos- och felsökningsprogram samt erfarna verkstadscoacher. I vår moderna märkesverkstad kommer du ingå i ett team av duktiga och trevliga medarbetare där vi tror på att skapa det bästa för våra kunder i form av tjänster som verkligen underlättar och medverkar till att det blir kul att äga bilar från oss. Din roll är avgörande för att vi ska lyckas.
Huvudsakliga arbetsuppgifter:
Ansvara för hela kundresan: från tidsbokning till att bilen lämnas ut efter utfört arbete.
Ta emot kunder och säkerställa ett professionellt och personligt bemötande.
Planera och organisera det dagliga arbetet i verkstaden.
Utföra service och reparationer med hög kvalitet och noggrannhet.
Använda avancerade diagnos- och felsökningsprogram för att identifiera och åtgärda fel.
Återlämna fordon till kund, hantera betalning och gå igenom utfört arbete.
Följa upp kundbesök för att säkerställa nöjdhet och bygga långsiktiga relationer.
Bidra till en positiv verkstadsmiljö och leverera tjänster som gör det enkelt och roligt att äga bil.
Hantering av däck och hjul och ev ansvar för vårt däckhotell .
Vem är du?
Trivs med att ge service och skapa goda kundupplevelser.
Duktig på att kommunicera och arbetar gärna med både människor och teknik.
Trivs i ett högt arbetstempo och är flexibel och positiv.
Kvalitetsmedveten med god förmåga att prioritera och administrera.
Samarbetsvillig och förstår värdet av effektivt teamarbete.
Har fordonsteknisk utbildning och stort intresse för modern teknik.
Goda datorkunskaper och förmåga att uttrycka dig väl i tal och skrift på svenska.
Yrkeserfarenhet från liknande arbete.
Innehar giltigt körkort med minst behörighet B.
Anställningsform, omfattning och placeringsort
Anställningen är tillsvidare med en inledande provanställning på sex månader, heltid med placering på Bilmånsson i Ängelholm.Kontaktuppgifter för detta jobb
Vill du veta mer om tjänsten så kontakta Verkstadschef Ricard Bottne, 0431-898 21.
Vi tillämpar löpande urval, så skicka in din ansökan snarast möjligt!Om företaget
Bilmånsson är en av landets större återförsäljare av Volvo, Renault, Dacia, Polestar och Kia. Vi är cirka 350 medarbetare och finns i Eslöv, Hörby, Kristianstad, Lund, Ystad, Ängelholm och snart även Hässleholm. Tillsammans erbjuder vi bilar och tjänster som skapar ett bekvämt och hållbart bilägande.
Med våra kärnvärden Hjärta & kompetens arbetar vi varje dag för att skapa Bil‐Sveriges nöjdaste kunder och engagerade medarbetare. Mångfald är en naturlig del av vår kultur och en styrka i vår vardag. Hos oss innebär det att vi tar tillvara på olika erfarenheter, bakgrunder och perspektiv, eftersom det utvecklar vår verksamhet, höjer kvaliteten i våra kundmöten och stärker vår förmåga att möta varje kund med just hjärta och kompetens.
Psst... läs mer i fliken Om oss på vår karriärsida för att ta del av personalförmåner m.m. Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-07-12 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Bilmånsson i Skåne AB
(org.nr 556256-7965)
Transportgatan 11 (visa karta
)
262 71 ÄNGELHOLM Körkort
För detta jobb krävs körkort. Jobbnummer
9968736