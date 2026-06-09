Personlig servicetekniker/Försteman sökes omgående till Nödinge!
Speedy Autoservice AB / Maskiningenjörsjobb / Göteborg Visa alla maskiningenjörsjobb i Göteborg
2026-06-09
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Brinner du för att leverera förstklassig service och sätta kunden i fokus? På Speedy i Nödinge är vi stolta över att erbjuda framtidens verkstad.Bli en del av vårt härliga team – Vi vill ha med dig på resan!
Vi söker dig som vill vara en viktig del av vår framgång och som brinner för att leverera service i världsklass till våra kunder.
I rollen som Personlig Servicetekniker erbjuder vi dig inte bara stort eget ansvar utan också möjligheten att arbeta i team. Tillsammans med dina kollegor hjälps ni åt, lär av varandra och skapar gemensamma framgångar. Vi tror att detta är nyckeln till att både du och vi når nya höjder! Vi söker dig som är tekniker.
I det dagliga jobbet ingår allt som inryms i en serviceverkstad vad gäller bilägande med service och reparationer, kundkontakt, tidsbokningar samt fakturering. Vi tror därför att du som person är ansvarstagande, initiativrik och noggrann då du planerar din egna dag utifrån kundbokningar och siktar på 100% kundtillfredsställelse!
Som person är du självgående och arbetar strukturerat och effektivt.
Du har:
Erfarenhet av arbete som bilmekaniker/servicetekniker
Gymnasial utbildning inom fordonsteknik
God datorvana
Minst B körkort
Tidigare erfarenhet av kundkontakt
Goda kunskaper i svenska och engelska i tal och skrift.
Vi erbjuder
Som en ledande aktör i branschen erbjuds du ett spännande arbete i en innovativ koncern som värdesätter hög kvalitet. Med en effektiv logistikkedja kan vi erbjuda både konsumenter och företag lösningar för ett enklare och mer prisvärt billiv. Vi tillämpar sex månaders provanställning och därefter tillsvidareanställning samt individuell lönesättning. Urval och intervjuer sker löpande.
Personuppgiftshantering Meko Sweden AB. nr. 556724–9254, är personuppgiftsansvarig för behandlingen av dina personuppgifter i samband med denna rekrytering. Läs vår policy om hur vi behandlar dina personuppgifter:
Integritetspolicy | MEKO Sverige
Personlighet är viktigt för oss! Därför ber vi alla som söker jobb hos oss att svara på ett kort personlighetstest. Det ger oss möjlighet att få en mer objektiv bild av dig som person och kommer att användas som en del av beslutsunderlaget i urvalet. Länken till testet skickas ut i ett separat mail dagen efter att du skickat in din ansökan och vi vill be dig svara på testet så snart du kan.Vill du veta mer om oss?Kolla in vår karriärsida och upptäck hur det är att jobba hos MEKO – och vilka möjligheter som väntar just nu.
Speedy är Sveriges mest omtyckta bilverkstadskedja. Speedy Bilservice erbjuder snabb och effektiv bilservice och kvalificerade bilreparationer. Bilverkstadskedjan har fått ett fantastiskt snittbetyg på 4,6 av 5 av sina kunder. Vi tror på bra bemötande, ärlighet och tillgänglighet. Du hör redan i namnet, att på Speedy går det fort. Vi genomför en bilservice eller reparation under tiden kunden väntar och kan erbjuda ett fast pris vid inlämning av bilen. Speedy Bilservice är en del av MEKO med Nordens ledande bilverkstadskedjor. Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-08-31 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Speedy Autoservice AB
(org.nr 556575-9858)
999 99 NÖDINGE Körkort
För detta jobb krävs körkort. Arbetsplats
Speedy Bilservice Jobbnummer
9955041