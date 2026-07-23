Personlig servicetekniker
Bilmånsson i Skåne AB / Maskinreparatörsjobb / Kristianstad Visa alla maskinreparatörsjobb i Kristianstad
2026-07-23
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eller i hela Sverige Visa alla jobb hos Bilmånsson i Skåne AB i Kristianstad
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eller i hela Sverige Publiceringsdatum2026-07-23Om tjänsten
Personlig Servicetekniker (PST) är ett koncept för hur vi arbetar på våra verkstäder med kunden i fullt fokus. Du har hand om kunden hela vägen från tidsbokning till att bilen är klar för avhämtning. Från mottagande, arbetsplanering, service och reparation till återlämning av bilen och uppföljning av besöket.
Du servar och reparerar med kompetens och noggrannhet, alltid med kundens bästa i fokus. Till din hjälp finns moderna diagnos- och felsökningsverktyg samt kunniga kollegor. I vår verkstad i Kristianstad blir du en del av ett engagerat team där vi tillsammans arbetar för att skapa hög kundnöjdhet, kvalitet i varje leverans och långsiktiga kundrelationer.Dina arbetsuppgifter
Ansvara för kunden genom hela processen – från tidsbokning till färdig bil
Ta emot kunder och säkerställa ett professionellt och personligt bemötande
Planera och organisera det dagliga arbetet kring dina kunduppdrag
Utföra service, felsökning och reparationsarbeten
Använda moderna diagnos- och felsökningsverktyg för att identifiera och åtgärda fel
Återlämna fordon till kund och gå igenom utfört arbete
Följa upp kundbesök och bidra till långsiktiga kundrelationer
Bidra till hög kvalitet, nöjda kunder och en välfungerande verkstadsverksamhet
Vem är du?
Vi söker dig som är ansvarstagande, strukturerad och har ett genuint intresse för fordonsteknik. Du trivs med att kombinera tekniskt arbete med kundkontakt och drivs av att skapa nöjda kunder genom hög kvalitet och god service.
Du:
Har fordonsteknisk utbildning
Har B-körkort för manuell växellåda
Har ett starkt kundfokus och ett professionellt bemötande
Är självständig men trivs samtidigt med att arbeta i team
Är strukturerad, organiserad och kvalitetsmedveten
Är flexibel och anpassningsbar i ditt arbetssätt
Tar egna initiativ och är lösningsorienterad
Ser ansvarstagande och kvalitet som en självklar del av yrkesrollen
Har erfarenhet från liknande arbete (meriterande)
Anställningsform, omfattning och placeringsort
Anställningen är tillsvidare med inledande provanställning, heltid med placering på Bilmånsson i Kristianstad. Kontaktuppgifter för detta jobb
Har du frågor om tjänsten är du varmt välkommen att kontakta Verkstadschef, Ola Malmberg på ola.malmberg@bilmansson.se
eller 044-20 60 62.
Vi tar inte emot ansökningar via mail utan endast via länken till vår karriärsida.
Rekrytering hanteras löpande och tjänsten kan komma att tillsättas innan annonsen stängs.Om företaget
Bilmånsson är en av landets större återförsäljare av Volvo, Renault, Dacia, Polestar och Kia. Vi är cirka 350 medarbetare och finns i Eslöv, Hörby, Kristianstad, Lund, Ystad, Ängelholm och snart även Hässleholm. Tillsammans erbjuder vi bilar och tjänster som skapar ett bekvämt och hållbart bilägande.
Med våra kärnvärden Hjärta & kompetens arbetar vi varje dag för att skapa Bil-Sveriges nöjdaste kunder och engagerade medarbetare. Mångfald är en naturlig del av vår kultur och en styrka i vår vardag. Hos oss innebär det att vi tar tillvara på olika erfarenheter, bakgrunder och perspektiv, eftersom det utvecklar vår verksamhet, höjer kvaliteten i våra kundmöten och stärker vår förmåga att möta varje kund med just hjärta och kompetens.
Psst... läs mer i fliken Om oss på vår karriärsida för att ta del av personalförmåner m.m.
Varmt välkommen till oss på Bilmånsson! Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-08-22 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Bilmånsson i Skåne AB
(org.nr 556256-7965)
Östra Blekingevägen 7 (visa karta
)
291 50 KRISTIANSTAD Körkort
För detta jobb krävs körkort. Jobbnummer
10010036