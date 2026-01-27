Personlig servicetekniker
2026-01-27
Är du bilintresserad och tekniskt kunnig? Då kan du vara den vi söker som Personlig servicetekniker till oss på Skobes i Motala. Vi värdesätter din potential och vill utvecklas med oss.
Det här erbjuder Skobes:
En inkluderande organisation som värdesätter dig och dina kompetenser. Du ges utrymme att växa tillsammans med oss genom utbildning, stöttning, samarbete samt bra utvecklingsmöjligheter.Publiceringsdatum2026-01-27Om företaget
Skobes Bil är ett familjeföretag som grundades 1876 och ägs och drivs idag av femte generationen. Skobes är auktoriserade återförsäljare av Volvo, Renault, Dacia, Lynk & Co, Maxus och JAC och finns idag på 11 orter, vi är ca 250 anställda och omsätter ca 1,9 miljarder kronor.
Vi vill erbjuda kunden ett "Komplett Bilnyttjande", dvs allt från bilförsäljning, verkstad, bildelar, bilvård, Tanka, Tvätta, finansiering, försäkring etc. under samma tak, och det vill vi göra på vårt sätt - personligt hela vägen.
Huvudsakliga arbetsuppgifter:
Som personbilstekniker utför och diagnostiserar du service och reparationer på Volvo, Renault, Dacia och Polestar. Teknikutvecklingen går fort och hybrid- och eldrift blir allt vanligare. Genom ditt engagerade och yrkesmässiga förhållningssätt får du alltid kunden att känna sig professionellt bemött. Du ansvarar för hela processen: från tidsbokning till att bilen är klar för avhämtning samt för återkoppling till kunden. Du får en egen telefon och dator och ansvarar själv för din planering, med stöd från verkstadscoachen vid behov.
Vad vi önskar av dig?
Vi tror att du har ett tekniskt bilintresse och trivs bra med att arbeta direkt ut mot kunder. Vi ser gärna att du har fordonsteknisk utbildning eller erfarenhet av liknande arbetsuppgifter, erfarenhet från skade/bilglasaffären är meriterande. Det viktigaste för oss är dock att du har ett brinnande teknik och bilintresse, har lätt för att lära dig nya saker och är sociala. Du är öppen för ständiga förbättringar och förändringar i arbetssätt. Du är en person som är drivande och lösningsorienterad.
Du behärskar god svenska och engelska i både tal och skrift. B-körkort är ett krav.
Tjänsten är en tillsvidareanställning på heltid och placering är på Skobes Bil i Motala.
Har du frågor om tjänsten är du välkommen att kontakta Servicemarknadschef Lars Nilsson via mail lars.nilsson@skobes.se
Urvalsarbetet sker löpande och tjänsten kan komma att tillsättas före sista ansökningsdatum 28/2 2026, skicka därför in din ansökan redan idag.
Vi ser fram emot din ansökan!
(org.nr 556536-2232), http://www.skobes.se
Servicemarknadschef
Lars Nilsson lars.nilsson@skobes.se 0141227536 Jobbnummer
