Personlig servicetekniker
Bilia AB / Maskinreparatörsjobb / Stockholm Visa alla maskinreparatörsjobb i Stockholm
2025-10-06
, Solna
, Lidingö
, Sundbyberg
, Danderyd
eller i hela Sverige Visa alla jobb hos Bilia AB i Stockholm
, Huddinge
eller i hela Sverige
Är du på jakt efter nya utmaningar och samtidigt tekniskt kunnig? Då kan du vara den vi söker som personlig servicetekniker till oss på Bilia Personbilar i Stockholm, Alvik. Vi värdesätter din potential och vilja att utvecklas med oss.
Varför välja Bilia
Bilia är inte bara en arbetsplats, det är en möjlighet för dig att forma din framtid. Vi är en inkluderande organisation som inte bara värdesätter dina kompetenser utan ger dig plats att växa genom spännande utbildningar, stöttning, samarbete och bra utvecklingsmöjligheter. Här blir du en nyckelspelare i att skapa hållbara och innovativa lösningar.
Vi vill att våra medarbetare ska må bra, både på och utanför jobbet, därför har Bilia medarbetarnas framtid, hälsa och privatliv i åtanke och arbetar aktivt för att främja välmående och trygghet. Vi erbjuder bra personalrabatter och förmåner.
Om tjänsten
Som personlig servicetekniker utför och diagnostiserar du service, reparationer och tillbehörsmonteringar på nya och begagnade bilar. Du ansvarar för hela processen: från tidsbokning till att bilen är klar för avhämtning samt för återkoppling till kunden. Genom ditt engagerade och yrkesmässiga förhållningssätt får du alltid kunden att känna sig professionellt bemött.
Vad vi önskar av dig
Vi tror att du har ett tekniskt intresse och trivs bra med att arbeta ut mot kunder. Du tycker om att arbeta i ett team som stöttar och motiverar varandra. Vi ser gärna att du har fordonsteknisk utbildning eller erfarenhet av liknande arbetsuppgifter samt goda kunskaper inom glasaffären. Du behärskar svenska och engelska i både tal och skrift. B körkort är ett krav.
Övrigt
Tjänsten är en tillsvidareanställning på heltid med inledande 6 månaders provanställning. Placering är på Bilia Personbilar i Stockholm, Alvik. Har du frågor om tjänsten är du välkommen att kontakta rekryterande chef.
Urvalsarbetet sker löpande och tjänsten kan komma att tillsättas före sista ansökningsdatum, skicka därför in din ansökan redan idag. Då vi arbetar för en jämnare könsfördelning ser vi gärna kvinnliga sökande till den här tjänsten.
Vi ser fram emot din ansökan! Ersättning
- Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2025-11-28 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Bilia AB
(org.nr 556112-5690), https://www.bilia.se/ Kontakt
Servicechef
Joakim Wennberg Joakim.Wennberg@bilia.se Jobbnummer
9543301