Personlig Service Tekniker sökes omgående
2026-02-25
Vill du arbeta i en spännande bransch där det händer mycket? Är du tekniskt kunnig och bilintresserad? Då kan du vara den vi söker som Personlig Servicetekniker.
Om tjänsten Som Personlig Servicetekniker arbetar du med några av bilvärldens mest kända märken såsom Volvo, Polestar, Renault och Dacia. Du planerar själv din dag och har direktkontakt med dina kunder. Du möter upp när kunden besöker verkstaden och hjälper dem med varje steg i processen, från mottagande, arbetsplanering, service och reparation till återlämning av bilen och slutligen betalning. Vi arbetar utifrån att göra verkstadsbesöket enklare, snabbare och mer personligt för kunden.
Vem är du? Vi tror att du har ett tekniskt intresse och trivs bra med att arbeta ut mot kund. Som person är du engagerad, lyhörd, och tydlig för att kunna förstå kundens behov och beskriva hur dessa ska lösas. Eftersom vi ska ge våra kunder bästa tänkbara service är det viktigt att du känner ansvar för din del av vårt kvalitetstänk, vi vill ha supernöjda kunder! Du har ett strukturerat arbetssätt, och arbetar gärna utifrån rutiner och processer. Ibland håller inte planeringen vilket kräver att du är flexibel och stresstålig. Vidare har du ett positivt synsätt och lätt för att samarbeta med andra.
Kvalifikationer Du har - gymnasiekompetens, gärna fordonsteknisk utbildning - minst B-körkort - goda datakunskaper
Meriterande - Erfarenhet av liknande arbete
