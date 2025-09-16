Personlig resurs på förskola
2025-09-16
Sjöviks Förskola söker en personlig assistent/resurs till ett barn med Diabetes 1.
OM TJÄNSTEN:
Vi söker nu en personlig assistent/resurs till ett barn med Diabetes 1. Det är en flicka på 1 år och 10 månader som nu efter sommaren har fått sin diagnos. Vi söker dig som har arbetat inom vård och omsorg eller har annan erfarenhet inom yrket och förstår innebörden att arbeta med barn med Diabetes. Du kommer att arbeta i ett team med pedagoger på en yngrebarnsavdelning på förskolan.
Sjöviks Förskola är en av de två privatägda I ur och Skur förskolorna i Finspång och vi har i dag 32 barn fördelat på tre avdelningar.
Vår populära förskola ligger i ett område med skog och olika vattendrag som närmsta granne. Detta nyttjar vi såklart! Vi har en stor och naturskön gård. Vi är ett gott gäng som har ett stort och genuint engagemang för utomhuspedagogik och ett nära samarbete med vårdnadshavare.
Förskolan har en egen kock som bjuder på hemlagad mat varje dag. Vi äter både inne och ute på vår gård och andra gånger i skogen.
Vi erbjuder dig bl.a:
• Pedagogiska måltider
• Arbetskläder
• Månadslön
• Kollektivavtal (Fremia)
Kvalifikationer
Vi söker dig som har ett genuint intresse för att arbeta med barn.
Som person är du omtänksam, lyhörd och trygg i dig själv. Vidare ser vi att du är positiv, självständig, god samarbetsförmåga och har god kommunikativ förmåga.
Du gillar att vara ute i alla väder och du ser inga hinder utan har fokus på möjligheterna.
Vill du bli en viktig pusselbit för vår verksamhet och delar våra värderingar? Då är DU den vi söker!
Ansök redan idag då vi kommer att påbörja rekryteringsarbetet innan sista ansökningsdag.
Tidigare erfarenhet av assistansyrket och/eller arbete med barn i behov av särskilt stöd är meriterande. Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2025-10-16
E-post: annika.starck@icloud.com Arbetsgivarens referens
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "Personlig resurs/assistent". Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Ius Knoppen AB
Sjöviksvägen 23 (visa karta
612 34 FINSPÅNG Jobbnummer
