Personlig assistenter till centrala Linköping
2026-03-18
Omsorgsgruppen IN AB har bedrivit assistans sedan 1996. Vi utför personlig assistans enligt LSS och har ramavtal med Linköpings kommun att utföra personlig assistans, ledsagning, avlösarservice enligt LSS samt rehabiliteringsstöd enligt SoL.
Ledorden för Omsorgsgruppen är Glädje, Respekt Omtanke och Helhet.
Omsorgsgruppen IN AB är anslutna till vårdföretagarna och arbetsförhållandena regleras av gällande kollektivavtal för personliga assistenter.
Nu söker vi Personliga assistenter till en kvinnlig kund i centrala Linköping. Vi söker både dig som söker extra arbete men även till fasta schemarader efter dialog. Arbetstider är dag, kväll, helg och vaken natt.
Då denna kund har ett stort omvårdnadsbehov, så är det meriterande om du är utbildad undersköterska och har vårderfarenhet.
Arbetet är i vissa moment fysiskt krävande men bra arbetshjälpmedel finns. Du behöver dock vara i god fysisk form.
Körkort är önskvärt men inte ett krav.
Goda kunskaper i svenska är ett krav. Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-04-17
E-post: arbete.linkoping@omsorgsgruppen.se Arbetsgivarens referens
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "Kvinna Linköping". Omfattning
Detta är ett deltidsjobb. Arbetsgivare Omsorgsgruppen In AB
(org.nr 556525-2409)
Gesällgatan 5 (visa karta
)
582 77 LINKÖPING Körkort
För detta jobb krävs körkort. Arbetsplats
Omsorgsgruppen Linköping Kontakt
Områdeschef LSS
Adaleta Pasic adaleta.pasic@omsorgsgruppen.se 072-6480884 Jobbnummer
9805807