Personlig assistent- Timanställning
Enkv Assistans AB / Vårdbiträdes- och personlig assistentsjobb / Sigtuna Visa alla vårdbiträdes- och personlig assistentsjobb i Sigtuna
2025-11-07
, Österåker
, Håbo
, Upplands-Bro
, Upplands Väsby
eller i hela Sverige Visa alla jobb hos Enkv Assistans AB i Sigtuna
, Håbo
, Upplands-Bro
, Upplands Väsby
, Sollentuna
eller i hela Sverige
Hos oss blir du en viktig del av ett arbetslag där alla strävar mot samma mål. Du får en arbetsplats där du blir sedd, uppskattad och där din insats är betydelsefull.
Om tjänsten:
Vi söker en kvinnlig personlig assistent till en glad och social 30-årig kvinna som nyligen flyttat till sin egen lägenhet i Märsta. I samband med flytten utökar hon sitt assistansteam och söker fler assistenter som vill arbeta tillsammans med henne.
Hon gillar att spela tv-spel, lyssna på musik, se på film, delta i olika sociala aktiviteter och åker också mer än gärna till badhuset. Hon har epilepsi och sitter i rullstol men kan gå med stöd och kommunicerar med enstaka ord och tecken. Syrgas finns i hemmet för att möta hennes medicinska behov.
Tjänsten är en timanställning som omfattar dag-, kvälls- och nattjour, samt arbete på helger. Det är viktigt att du är flexibel som person och kan hoppa in kort om varsel.
Utöver detta söker vi också dig som har intresse och förmåga att ta ett större ansvar i gruppen. Är du en trygg och organiserad person som tycker om att leda andra? Då finns möjlighet att, utöver din roll som assistent, även arbeta som arbetsledare. I det uppdraget ingår bland annat ansvar för bemanning och att vara kontaktperson för personalgruppen - självklart med extra ersättning för det ansvaret.Publiceringsdatum2025-11-07Arbetsuppgifter
Dina arbetsuppgifter kommer att inkludera medicinhantering, hjälpa och stötta henne med vardagssysslor, hygien, samt att vara behjälplig vid olika sociala aktiviteter.
Vad söker vi hos dig?
För att trivas i den här rollen ser vi att du är lugn, stresstålig, driven och initiativtagande kvinna. Du ska också vara lyhörd och kunna arbeta självständigt samt förmåga av inkännande och inlyssnande. Tidigare erfarenhet av liknande arbeten eller relaterad utbildning är en merit, men personkemin väger högt in och att ni såklart trivs tillsammans.
God fysisk form och vattenvana.
Körkort och bil är en fördel.
Rökfri under arbetstid.
Flytande i svenska, både tal och skrift.
Omfattning & Arbetsupplägg: Tillträde: Omgående.
Sysselsättningsgrad: Timanställning vid behov. Introduktionspass erbjuds i början, för att ge dig en chans att känna dig trygg och väl förberedd inför din nya roll.
Arbetspass: Dagar, kvällar, natt med jour samt helger.
Vad erbjuder vi dig?
Att arbeta som personlig assistent är mer än ett jobb - det är ett sätt att underlätta vardagen för någon annan och samtidigt känna att du bidrar med något viktigt. Vi uppskattar din kompetens och ditt engagemang, och vi ser varje individ som en värdefull del av vårt team. Hos oss erbjuds du:
Interna utbildningar för att stärka din kompetens och trygghet i rollen.
Handledning och stöd i vardagen från vårt erfarna team.
Förmånliga anställningsvillkor enligt kollektivavtal.
Generöst friskvårdsbidrag för dig med fast tjänst.
Vill du veta mer om oss på ENKV och vårt arbetssätt? Läs gärna mer om vår vision och våra värderingar här!
Rekryteringsprocess & AnställningsvillkorRekryteringsprocess
Vi kontaktar löpande de kandidater som är aktuella för en första intervju. Tjänsten tillsätts när vi har funnit rätt person, vilket kan ske innan sista ansökningsdag. Din ansökan behandlas av personal på ENKV assistans, tillsammans med uppdragsgivaren, samt eventuella anhöriga, god man eller andra berörda. Om tjänsten innebär arbete med en minderårig uppdragsgivare krävs alltid ett utdrag ur belastningsregistret.
Barnperspektiv i rekryteringen
Vi på ENKV följer noggrant Barnkonventionen, vilket innebär att om du söker en tjänst som innebär arbete med minderåriga, kommer rekryteringsprocessen att omfatta specifika steg för att säkerställa att barnets vilja och behov tas i beaktande. Vid anställning där du arbetar med minderårig uppdragsgivare ingår även en utbildning om barnperspektivet.
Anställningsvillkor
Om du går vidare i rekryteringsprocessen behöver du kunna styrka din identitet och bevisa att du har rätt att arbeta i Sverige. För att kunna signera ditt anställningsavtal och dina tidrapporter krävs att du har ett BankID.
För att säkerställa att vi håller hög kvalitet i assistansen kommer nyanställda att genomgå en webbaserad introduktionsutbildning (ca 1 timme), helst innan anställningens start men senast inom en månad från anställningens början. Läs mer om utbildningen här.
Lön & Ersättningar Lön: Vi tillämpar individuell lönesättning.
Övriga ersättningar: Enligt kollektivavtal.
Vill du göra skillnad?
Skicka in din ansökan redan idag och bli en del av vårt stödjande team Ersättning
Lön enligt överenskommelse Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2025-11-25 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Omfattning
Detta är ett deltidsjobb. Arbetsgivare Enkv Assistans AB
(org.nr 556626-1854), https://www.enkv.se Arbetsplats
Enkv Assistans AB Jobbnummer
9593301