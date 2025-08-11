Personlig assistent- En meningsfull roll med variation och utveckling
Om arbetsplatsen
Furuboda Assistans är en privat assistansanordnare i södra Sverige med rötter i den ideella Föreningen Furuboda. Bolaget skapades år 2005 och är ett växande företag. I dagsläget består Furuboda Assistans av ca 600 medarbetare. Vi strävar efter att vara ett föredöme inom hållbart företagande. För oss handlar hållbart företagande om att ha ett starkt kundfokus, välmående personal samt att eftersträva en låg klimat- och miljö-påverkan, samhällsengagemang och lönsamhet genomsyrar alla delar av vår verksamhet.
Om uppdraget
Vi söker en social och kreativ kvinnlig assistent som vill jobba som personlig assistent i en varierande och spännande miljö. Som assistent kommer du att ha en viktig roll i att stödja din arbetsgivare i hennes dagliga liv och hjälpa henne att upprätthålla en hög livskvalitet. Du kommer att behöva vara initiativrik och lyhörd för dina arbetsgivares behov, samtidigt som du har en god förmåga att anpassa dig efter hennes dagsform.
För att vara lämplig för denna position behöver du ha tidigare erfarenhet av att arbeta som personlig assistent och förstå balansen mellan att vara på arbetsplatsen och att vara i arbetsgivarens hem. Du behöver också ha en god förmåga att kommunicera på svenska, både i tal och skrift, samt vara allergifri för djur. Det är också viktigt att du inte är allergisk mot rök, eftersom din arbetsgivare är rökare.
Dina huvudsakliga arbetsuppgifter kommer att innefatta hjälp med personlig hygien, matlagning, städning och djurskötsel. Eftersom inga dagar är exakt likadana är det viktigt att du har en flexibel inställning till arbetet och har förmågan att hantera förändringar och oväntade situationer. Du kommer också att behöva vara beredd att arbeta varierande arbetstider, inklusive dag, kväll och natt, samt varannan helg.
Som assistent kommer du att ingå i ett team med flera andra assistenter och behöva samarbeta med dem för att upprätthålla en hög nivå av vård och stöd. Positionen är på 80-100% och det kan bli aktuellt med extra arbetstid vid behov. Vi ser fram emot din ansökan om du är en flexibel, lyhörd och kreativ person som är redo att ta sig an utmaningen att bli en personlig assistent.
Övrigt
Som anställd på Furuboda Assistans blir du erbjuden ett meningsfullt arbete med trygg anställning, friskvårdsbidrag på 2500 kronor, utbildningar och möjlighet till att utvecklas i ditt uppdrag. Vi tycker det är viktigt att medarbetare känner glädje och gemenskap på jobbet, och erbjuder därför en rad olika aktiviteter. Hos oss får du precis som våra kunder vara precis den du är. Vi har kollektivavtal och är medlemmar i IfA, Intresseföreningen för assistansberättigade, och möter deras höga kvalitetskrav som IfA-godkänd anordnare av personlig assistans.
Fast lön
Sista dag att ansöka är 2025-09-14
Detta är ett deltidsjobb.
Furuboda Assistans AB (org.nr 556682-3638)
Enhetschef
Jonas Wanker jonas.wanker@furuboda.se 044-781 47 46
