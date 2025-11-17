Personlig assistent Vikbolandet
Omsorgsgruppen IN AB / Vårdbiträdes- och personlig assistentsjobb / Norrköping Visa alla vårdbiträdes- och personlig assistentsjobb i Norrköping
2025-11-17
, Söderköping
, Finspång
, Linköping
, Katrineholm
eller i hela Sverige Visa alla jobb hos Omsorgsgruppen IN AB i Norrköping
, Söderköping
, Finspång
, Linköping
, Åtvidaberg
eller i hela Sverige
Personlig assistent - timvikarier och fasta schemarader
Omsorgsgruppen söker dig som vill jobba som personlig assistent hos en kund på Vikbolandet. Det är ett helt nystartat kundärende så vi söker flera fasta schemarader samt timvikarier. Assistenter måste ha körkort och tillgång till egen bil.
Kunden har ett stort hjälpbehov och ärendet kräver att man genomgår en delegering för hantering av medicin.
Detta är en chans att komma in hos oss och starta en karriär som personlig assistent. Vi ser stora möjligheter till att tjänsterna utvecklas då vi behöver både vikarier och personer till fasta schemarader till våra kunder i Norrköping.
Omsorgsgruppen IN AB är ett företag som funnits sedan 1996. Vi driver idag gruppbostäder, daglig verksamhet och personlig assistans. Vi verkar i hela Östergötland.
Du som arbetar hos oss har en förståelse för vad det innebär att arbeta med människor. Du kan stå för vår värdegrund att alla människor är lika värda och att vi strävar efter att nå bästa livskvalitet utifrån individens förutsättningar. Vi arbetar utifrån ledorden Glädje, Respekt, Omtanke och Helhet. Dessa ledord genomsyrar hela vår organisation.
Omsorgsgruppen IN AB är anslutna till Vårdföretagarna och följer deras kollektivavtal för personlig assistans. Vi söker människor som är positiva, empatiska och som vill jobba med människor.
Du får gärna ha erfarenhet från yrket vård och omsorg men det är inget krav. I arbetet förekommer fysiskt krävande moment. Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2025-12-17
E-post: arbete.norrkoping@omsorgsgruppen.se Arbetsgivarens referens
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "Assistent Vikbolandet". Omfattning
Detta är ett deltidsjobb. Arbetsgivare Omsorgsgruppen In AB
(org.nr 556525-2409), http://www.omsorgsgruppen.se
Svärmaregatan 1 Norrköping (visa karta
)
603 61 NORRKÖPING Körkort
För detta jobb krävs körkort. Arbetsplats
Omsorgsgruppen i Norrköping AB Jobbnummer
9607587