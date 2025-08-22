Personlig assistent, vikarier sökes!
2025-08-22
Vi på A-Assistans söker nu vikarier till flera av våra kunder. Som personlig assistent arbetar du nära en annan människa och är ett viktigt stöd i vardagen. Arbetet kan innebära hjälp med personlig omvårdnad, hushållssysslor, fritidsaktiviteter och kommunikation, men också att finnas där som ett socialt stöd i både stora och små sammanhang.
Arbetet utformas alltid utifrån den enskilda kundens behov och önskemål, vilket gör att ingen dag är den andra lik. Du som söker bör vara flexibel, ansvarstagande och lyhörd. Det är meriterande om du har erfarenhet av vård och omsorg, men det är inte ett krav. Personlig lämplighet är det allra viktigaste.
Arbetstiderna varierar mellan olika kunder och kan omfatta dag, kväll, natt (både vaken och sovande jour), samt helg. Det är ett stort plus om du kan arbeta på dygnets alla timmar.
Ansök genom att gå in på www.a-assistans.se
och klicka sedan på "jobba hos oss". Där skapar du ett eget konto och profil. När profilen är klar, klicka på "lediga tjänster" och sök denna tjänst. Ansökningarna behandlas löpande så tjänsterna kan komma att tillsättas innan sista ansökningsdag.
A-Assistans Leimir AB är ett privat företag som anordnar personlig assistans till assistansberättigade i hela landet. Vi har ca 600 personliga assistenter anställda. Kontor har vi i Hudiksvall, Karlstad, Göteborg, Stockholm, Östersund och Umeå. Målet med vår verksamhet är att våra kunder ska kunna leva ett så självständigt liv som möjligt. Vi har kollektivavtal: Kommunal och Fremia för personliga assistenter.
Semester, OB, ersättning och andra lönetillägg tillkommer enligt avtal. Vi erbjuder även friskvårdspeng på 2 000 kr för heltidstjänst och år, fika på arbetet och andra förmåner.
