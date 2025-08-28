Personlig assistent, vikarier Bjästa
2025-08-28
Jag är en social och glad rullstolsburen kvinna i 50-års ålder som bor i egen lägenhet i Bjästa ca två mil söder om Örnsköldsvik och har assistans dygnet runt.
Jag söker nu flera vikarier som kan arbeta både planerade pass och ibland med kort varsel.
Du som söker är en person som tycker om att hitta på saker, promenera, gå på bio eller andra aktiviteter. Jag ser gärna att du är en framåt, glad och positiv person som kan ta egna initiativ. Eftersom min funktionsnedsättning är omfattande ser jag gärna att du har erfarenhet av personlig assistans, men personlig lämplighet väger tyngst.
Som person tror jag att du är en ansvarsfull och lyhörd person som har lätt för att samverka med andra och tycker om att bidra till att skapa en meningsfull och rik tillvaro för en annan människa.
Jag behöver hjälp med allt i min dagliga livsföring. Det gäller personlig hygien, av- och påklädning, hushållssysslor, förflyttningar och övrigt som uppkommer i vardagen. Jag behöver också hjälp med kommunikation då jag inte kan tala och det är viktigt att du är lyhörd och uppmärksam på vad jag behöver. Det är viktigt att du talar flytande svenska eftersom du hjälper mig med kommunikation.
Vi vill att du börjar gå introduktion hos mig så snart som möjligt så vänta inte till sista ansökningsdag.
Arbetet kräver att du har god fysik eftersom det förekommer en del lyft, även om lyfthjälpmedel finns. Det är viktigt att du kan arbeta både dagar och kväll/natt på både vardagar och helger och är noggrann med att passa tider. På nätterna så är vissa timmar väntetid då man hjälper till vid behov. Om du inte bor i närområdet så behöver du bil o körkort för att kunna passa arbetstiderna.
A-Assistans Leimir AB är ett privat företag som anordnar personlig assistans till assistansberättigade i hela landet. Vi har ca 600 personliga assistenter anställda. Kontor har vi i Hudiksvall, Karlstad, Västerås, Östersund och Umeå. Målet med vår verksamhet är att våra kunder ska kunna leva ett så självständigt liv som möjligt. Vi har kollektivavtal: Kommunal och Fremia för personliga assistenter. Semester -, OB- ersättning och andra lönetillägg tillkommer enligt avtal. Vi erbjuder även friskvårdspeng på 2 000 kr för heltidstjänst och år, fika på arbetet och andra förmåner.
A-Assistans erbjuder all nödvändig introduktion för samtliga nyanställda för att du ska känna dig trygg i din arbetsroll. Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2025-09-27
www.a-assistans.primass.se klicka sedan på jobba hos oss och skapa din profil Arbetsgivarens referens
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "Assistent 359". Arbetsgivare A-Assistans Leimir AB
(org.nr 556637-8963), http://www.a-assistans.primass.se
893 30 BJÄSTA Arbetsplats
Där kunden befinner sig Kontakt
Assistanskonsult
Madeleine Lundberg madeleine.lundberg@a-assistans.se 0650541580 Jobbnummer
9481429