Personlig assistent, vikarie vid behov-Assistans Kompetens

2025-10-24
, Nordanstig
, Söderhamn
, Ljusdal
, Bollnäs
Assistans kompetens är en erfaren och engagerad assistansanordnare som erbjuder personlig assistans av hög kvalitet över hela Sverige med starkt fokus på individens behov.
Vår kunniga och motiverade personal är kärnan i vår verksamhet och vi arbetar aktivt för att ge de bästa förutsättningarna att lyckas i sitt uppdrag. Alla våra chefer har dessutom själva arbetat som personliga assistenter.
Vi har kollektivavtal samt är godkända av IVO och IFA. Gå gärna in på www.assistanskompetens.se
www.assistanskompetens.se
Personlig assistent (timvikarie) - centrala Hudiksvall
Vi söker dig som vill ha ett meningsfullt arbete där du verkligen gör skillnad i en annan människas liv. Du kommer att arbeta som personlig assistent åt en 43-årig man med en neuromuskulär diagnos som påverkar hans motorik, syn, tal och hörsel - men inte hans intellekt eller humor. Han är en positiv person med mycket driv och uppskattar sällskap, aktivitet och människor med hjärta och engagemang.Publiceringsdatum2025-10-24Om tjänsten
Som personlig assistent blir du en central del i hans vardag. Ditt stöd gör det möjligt för honom att leva ett självständigt, aktivt och rikt liv. Arbetet varierar och kan omfatta hjälp med personlig omvårdnad, vardagssysslor, matlagning, promenader, gym, bad, shopping och restaurangbesök.
Arbetspassen är oftast dygnspass (24 timmar, kl. 12-12), men kan variera vid behov. Vissa pass kan vara kortare (t.ex. 6 eller 16 timmar). Det finns ett vilorum för assistenter med säng för vila under längre pass.
Vem är du?
Vi söker dig som är:
Lugn, empatisk och lyhörd, med förmåga att anpassa dig till olika situationer.
Ansvarsfull och stabil, med god arbetsmoral och tålamod.
Social och positiv, och som tycker det är roligt att hitta på aktiviteter tillsammans med andra.
Tidigare erfarenhet av personlig assistans eller arbete med hjälpmedel som liftar och permobil är meriterande - men inte ett krav. Du får introduktion och handledning. Det viktigaste är personkemin och att du trivs med att arbeta nära en annan människa.
Du behöver behärska svenska väl i både tal och skrift, då en viktig del av arbetet är att tolka och förmedla brukarens signaler till omgivningen.
Omfattning och anställning
Tjänsten gäller som timvikarie vid ordinarie assistents ledighet och sjukdom.
Tillträde sker enligt överenskommelse.
Varför arbeta som personlig assistent?
Det här arbetet ger dig en unik erfarenhet som inte går att få någon annanstans.
Du blir en betydande del av en annan människas liv - och lär dig samtidigt om kommunikation, ansvar och mänskliga möten på djupet.
Varje dag du arbetar gör du en konkret skillnad - och det är precis det som gör yrket så meningsfullt.
Vill du ha ett arbete som verkligen betyder något?
Skicka in din ansökan och bli en del av ett uppdrag där varje insats räknas. Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2025-11-23
