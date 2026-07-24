Personlig assistent, vikarie till Bjästa
Helsa Omsorg Norden Aktiebolag / Vårdbiträdes- och personlig assistentsjobb / Örnsköldsvik Visa alla vårdbiträdes- och personlig assistentsjobb i Örnsköldsvik
2026-07-24
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Vi söker en engagerad och positiv personlig assistent till en fast schemarad i Bjästa. Du blir en del av ett härligt team av assistenter och arbetet är förlagt under dag/kväll/helg.
För att trivas i rollen ser vi att du har sinne för humor, är påhittig och kan ta egna initiativ samtidigt som du är lyhörd inför kundens önskemål och behov. Som personlig assistent kommer du att vara ett viktigt stöd i hans vardag. Mannen du skall hjälpa har MS och kommunicerar via läppar och dator. Dina arbetsuppgifter omfattar allt från personlig hygien och omvårdnad till hushållssysslor. En central del av arbetet är också att skapa en trygg och positiv miljö, där du hjälper honom att delta i hans aktiviteter och sociala sammanhang. Har du ett travintresse eller gillar hundar så delar du det med kunden. Det är en fördel om du har erfarenhet av att använda hjälpmedel som golvlift, PEG, kateter och näringsdropp, eller är villig att lära dig detta.
Största vikt kommer att läggas på personkemin mellan dig och kunden. Körkort och tillgång till bil är ett krav, då det är begränsat med kollektivtrafik till arbetsplatsen.
Tjänsten
Vi söker dig som är intresserad av att jobba dag/kväll eller natt och varannan helg.
Registerutdrag från polisen kommer att begäras.
Varmt välkommen med din ansökan!
Företagsinformation
På Helsa Omsorg arbetar vi med personlig assistans där vi tror på högt inflytande, hög tillgänglighet och god kvalitet för både våra kunder och vår personal.
Vi vet att de Personliga Assistenterna är helt avgörande för våra kunders livskvalitet.
Hållbarhet, engagemang, lärande, samverkan och ansvar är vår värdegrund som genomsyrar hela vår verksamhet.
Som Personlig Assistent hos oss får du en engagerad verksamhetschef som ansvarar för din arbetsmiljö och en platt organisation med korta beslutsvägar. Givetvis omfattas du också av kollektivavtal genom vår Branschorganisation Vårdföretagarna där vi är medlemmar. Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-08-24 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Omfattning
Detta är ett deltidsjobb. Arbetsgivare Helsa Omsorg Norden Aktiebolag
(org.nr 556918-2024), https://helsa.tidvis.se/lediga_tjanster
Nygatan 5B (visa karta
)
891 33 ÖRNSKÖLDSVIK Körkort
För detta jobb krävs körkort. Arbetsplats
Helsa Omsorg Norden AB Kontakt
Verksamhetschef
Maria Nylander maria@helsaab.se 0660-431205 Jobbnummer
10010680