Personlig assistent vid behov- Kristianstad 194
Blå Assistans 194 / Vårdbiträdes- och personlig assistentsjobb / Kristianstad
2026-01-20

Jag är en kille som bor i Kristianstad & jag är medlem i Blå Assistans eftersom jag vill ha en självvald & självstyrd assistans. Blå Assistans åtar sig att vara arbetsgivare för mina assistenter medan jag själv väljer vilka jag vill att de ska anställa. Jag schemalägger min assistans & bestämmer över assistenternas arbetsinnehåll. Min anordnare strävar efter att både medlemmar, assistenter & administrativ personal ska ha den kompetens som deras arbetsuppgifter kräver.
Blå Assistans är en rikstäckande ideell förening som drivs i kooperativ form sedan år 1994. Kooperativet anordnar personlig assistans i enlighet med LSS intentioner, den lag som ger personer med funktionsnedsättning "rätt att leva som andra". Personlig assistent är serviceyrket som stödjer en person med funktionsnedsättning att leva det liv han/hon själv vill leva.
I din anställning ingår det att delta i utbildningar som påkallas av arbetsgivaren.
För att läsa om personuppgiftsbehandling när du söker arbete hos oss tryck på följande länk: https://www.blåassistans.se/wp-content/uploads/2019/01/Personuppgiftsbehandling-ansökning-PA-1805.pdf
Jag är en kille i 30 års åldern med ryggmärgsbråck, som söker dig, helst kille från 25 år och uppåt. Anställningen innebär en så kallade timanställning. Det innebär att du ska kunna hoppa in när någon blir sjuk eller om någon av mina schemalagda assistenter vill vara lediga. Mina intressen är film, historia, att skriva och läsa, samt seriemördare (nej jag är inge psykopat utan tycker detta är intressant)
Ser gärna att du har liknande intressen.
Schemat är lagt förmiddagspass kl 10,00 - 12,00 alla dagar i veckan och kvällspass från kl 17,00 - 21,00 alla dagar i veckan.
Ser helst att du som söker bor i Kristianstad då jag helst har samma assistent som arbetar förmiddagspass och kvällspass. Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-02-19
E-post: info@blaa.se Arbetsgivarens referens
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "194". Arbetsgivare Blå Assistans
291 31 KRISTIANSTAD Arbetsplats
Blå Assistans 194 Jobbnummer
9694036