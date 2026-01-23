Personlig assistent vid behov till 32-årig kille
2026-01-23
Personlig assistent till aktiv kille i Malmö
Om jobbet
Vi söker en personlig assistent som kan arbeta på timmar hos en 31-årig kille i Malmö. Särskilt viktigt är att du som söker har ett mjukt sätt och kan vara vägledande vid utmanande beteende. För att detta ska bli ett långvarigt, tryggt uppdrag är min övertygelse att du som söker bör vara en lugn och stabil person. Arbetsuppgifterna kan variera lite från dag till dag beroende av min dagsform. Jag ser det som självklart att man är förberedd på att kunna göra saker oavsett väderlek. En förutsättning för tjänsten är att din kropp inte hämmar dig. Jag bor i en marklägenhet där en mindre trädgård ingår och sköts av mig som hyresgäst. Det är vi tillsammans som ser till att hålla ordning i mitt lilla hem och på min lilla tomt. En personlig assistent behöver ibland kunna dra sig tillbaka och inte alltid ta plats, det är av yttersta vikt att du förstår varför det är viktigt i vissa situationer och att du inte tar illa upp. Jag kan med ditt stöd leva ett vanligt liv.
Du får introduktion så att du känner dig trygg.
SMIL, Samarbetsorganisation för Malmö Independent Living, har anordnat personlig assistans för barn och vuxna sedan 1990. Vi anordnar personlig assistans för personer bosatta i Malmö med omnejd och är ett kooperativ utan ekonomiskt vinstintresse!
SMIL har kollektivavtal med Fremia/kommunal och därmed får de personliga assistenterna exempelvis tillgång till tjänstepension. Vi har friskvårdsbidrag två gånger per år och ger personalen möjligheter till utbildning man har användning av i sitt yrke som personlig assistent. SMILs nyckelord är självständighet, frihet och god personalvård. Vi är en IfA-godkänd assistansanordnare, med rötter i den rörelse som en gång i tiden bidrog till att personlig assistans blev en möjlighet i Sverige. SMIL har både medlemmar och anställd personal som funnits med sedan SMILs tidiga start! Vi har tillstånd från IVO att bedriva personlig assistans för både vuxna och barn. Läs mer om oss på vår hemsida www.smilmalmo.se
Varmt välkommen med din ansökan!
Sista dag att ansöka är 2026-02-22
E-post: 9042@kooperativetsmil.se
